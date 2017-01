POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Ravensburg

Wernsreute

Unfall - Frontalzusammenstoß - niemand verletzt

Ein 79-jähriger Pkw Lenker befuhr am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr die B33 von Meersburg in Richtung Ravensburg, als er bei Wernsreute offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin erfasste die Situation sehr gut und bremste ihr Fahrzeug weitestgehend ab. Dennoch kam es zur Kollision. In Folge dessen wurde die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn eine Böschung hinunter gedrückt und kam auf dem Dach liegend im dortigen Gebüsch zum Stillstand. Die Bilanz beläuft sich auf ca. 22.000,-- Euro Sachschaden. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Ravensburg

Unfälle im Stadtgebiet

Am Donnerstagnachmittag kam es insgesamt zu 19 Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Ravensburg, bei denen keine Personenschäden zu verzeichnen waren. Teilweise waren die Beteiligten mit Sommerbereifung ausgestattet, was zur Anzeige gebracht wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf witterungsangepasste Bereifung und entsprechende Fahrweise hin.

Wangen

Diebstahl verhindert - Zeugenaufruf

Am Donnerstag kurz nach 13.00 Uhr, begab sich eine Angestellte, der auf dem Markplatz befindlichen Tchibo-Filiale, für kurze Zeit vor das Gebäude um Schnee zu beseitigen. Offenbar unter Ausnutzung dieses Umstandes begab sich ein unbekannter Tatverdächtiger in die Aufenthaltsräume der Filiale. Die Angestellte erwischte den Mann beim Durchwühlen ihrer Handtasche und versuchte ihn festzuhalten. Der Unbekannte konnte sich jedoch losreißen und die Angestellte gegen einen Rollcontainer stoßen, wobei sie Verletzungen erlitt. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft und entfernte sich fluchtartig quer über den Marktplatz. Die männliche Person zwischen 160-165cm, ca. 40 Jahre alt, trug einen grauen Anorak, graue Wollmütze und eine graue Jogginghose mit seitlichem Aufdruck "Kappa". Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, Tel. 07522-9840, erbeten.

Bad Waldsee

Mann manipuliert am Geschlechtsteil

Am Donnerstag kurz vor 14.00 Uhr trat eine männliche Person auf dem Fußweg vom Schloßpark zum Bleicheparkplatz der Zeugin entgegen. Die männliche Person zeigte ihr Geschlechtsteil, durch die offene Hose, in der Hand haltend und entfernte sich anschließend in Richtung Schlosspark/Kliniken. Der Mann 180-185cm groß, kräftige Figur, Halbglatze, kurze graue Haare trug eine braune, kurze Jacke und eine dunkelgraue Hose.

