POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Am Donnerstag gegen 22.50 Uhr geriet ein, in der Rheingutstraße geparkter, Pkw Mercedes-Benz aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der offenbar im Motorraum entstandene Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-- Euro.

Radolfzell

Unfallflucht - Zeuge gesucht

Am Donnerstag kurz nach 14.00 Uhr kam es offenbar zu einer Kollision im 1.OG des Parkhauses Mühlbachcenter - beteiligt daran waren ein Pkw Opel Astra und ein Opel Corsa. An beiden Fahrzeugen sind entsprechende Sachschäden vorhanden. Ein Zeuge oder Zeugin beobachtete den Unfallhergang und hinterließ eine Nachricht. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter Tel. 07732/950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Radolfzell

Laternen beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten unbekannte Täter in der Poststraße, die links- und rechtsseitig des Eingangs "Laki`s Imbiss" angebrachten Laternen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732/950660, erbeten.

Singen

Unfallflucht eines Radfahrers - Zeugen gesucht

Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel fuhr am Donnerstag gegen 13.00 Uhr vom Aldi Parkplatz auf die Industriestraße und übersah dabei einen, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Es kam zum Unfall mit geringen Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer, sowie eine Zeugin entfernten sich unerlaubt noch vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gegen 6.30 Uhr wurde am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug der Stadt Singen beschädigt. Der mit Streuarbeiten beschäftigte Mitarbeiter stellte seinen Ford Transit in der Bushaltebucht / Höhe der ALU Singen an der B34 Richtung Radolfzell ab. Ein dunkler Kastenwagen, eventuell ein Mercedes Sprinter oder VW Crafter, kollidierte mit der Fahrertür des geparkten Ford Transit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2200,-- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Engen

Diebstahl von Spendendosen

Am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr verhielten sich zwei Männer in der Sparkassenfiliale Engen sehr auffällig. Nach Verlassen der Räumlichkeiten wurde zeitnah das Fehlen zweier Spendendosen aus dem Schalterbereich bemerkt. Eine sehr aufmerksame Zeugin informierte die Polizei und hielt die beiden Männer auf. In Bahnhofsnähe konnten anschließend die Personalien der Personen, sowie eine der entwendeten Dosen, festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell