POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Sigmaringendorf

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr auf der L 455. Eine 64-Jährige fuhr von Laucherthal nach Sigmaringendorf. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie ins rutschten und kollidierte mit einer Leitplanke.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 16-jährige Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:50 Uhr am Ortseingang von Fulgenstadt. In der Hohentengener Straße schleuderte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn gegen einen Gartenzaun. Am nicht mehr fahrbereiten Peugeot entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest und veranlassten deswegen im Krankenhaus eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Pfullendorf

Unfallflucht

Eine Straßenlaterne wurde durch einen unbekannten Fahrer mit einem Lkw am Donnerstag gegen 01:45 Uhr im Gewerbegebiet Theuerbach beschädigt. Nach dem Unfall verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Aufgefundene Spuren am Unfallort deuten auf einen gelb lackierten Lkw hin. Personen, die Hinweise zum LKW oder dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, dies dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552/2016-0 mitzuteilen.

Bad Saulgau

PKW überschlägt sich

Eine 18-Jährige verletzte sich am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K8258 zwischen Bad Saulgau und Hochberg leicht. Sie geriet mit ihrem Pkw Seat vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, rutschte von der Fahrbahn ab und überschlug sich zwei Mal mit dem Pkw. Der Seat kam auf einer Zufahrtsstraße zum Stehen. Die beiden gleichaltrigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Wald

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 21:45 Uhr mit einem Fahrzeug in der Lindenstraße. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte dieser gegen einen Gartenzaun und ein Verkehrszeichen. Aufgrund einer am Unfallort aufgefundenen Radkappe dürfte das Verursacherfahrzeug ein Daimler-Benz sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552/2016-0 entgegen.

Hohentengen

PKW-Brand

Zu einem PKW-Brand mit ca. 3000 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 18:00 Uhr in einem Ortsteil von Hohentengen. Ein 22-Jähriger parkte seinen Pkw an einem Ökonomiegebäude, um etwas zu erledigen. Als er kurz darauf zurückkam, bemerkte er, wie Flammen aus dem Motorraum schlugen. Gemeinsam mit einem Familienangehörigen konnte das brennende Fahrzeug unter Zuhilfenahme eines Traktors vom Gebäude weggezogen werden. Eine möglicherweise weitere Ausdehnung des Feuers wurde so verhindert. Die zuvor verständigte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Illmensee

Abkommen von der Fahrbahn

Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr ein 30-Jähriger, als er auf der K 8270 zwischen Lichtenegg und Krumbach mit seinem Citroen auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht, der nicht mehr fahrbereite Pkw abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Pfullendorf

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Ein Sachschaden von ca. 500 Euro verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Mittwoch zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr in der Hans-Ruck-Straße. Vermutlich beim rückwärts Ausparken prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Renault Megane. Personen die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, auf dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel: 07552/2016-0, anzurufen.

