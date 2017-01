POL-KN: Meldungen für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen

In Leitplanken geprallt

Weil sie nach ihren Angaben von einem entgegenkommenden Toyota geblendet wurde, ist am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, eine Toyotafahrerin auf der Raderacher Straße, in Fahrtrichtung Friedrichshafen, kurz nach der Einmündung Weiherberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW beschädigte dabei auf einer Länge von rund 30 Meter die Leitplanken und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Am PKW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, während der Schaden an den Verkehrseinrichtungen noch nicht bekannt ist. Die Fahrerin blieb unverletzt, der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, der Lenker eines VW verursacht, der beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mangoldstraße gegen einen geparkten Mazda gestoßen war. Nach Zeugenbeobachtungen stieg der Autofahrer nach dem Zusammenstoß aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Da sich der aufmerksame Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die Polizei den Verursacher und sein ebenfalls beschädigtes Fahrzeug schnell ausfindig machen. Gegen den Autofahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Markdorf

Versuchter Einbruch

Möglicherweise die darüber liegende Gaststätte war Ziel eines Einbruchsversuchs, bei dem ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstraße das Abdeckgitter eines Lichtschachts entfernt und anschließend das Kellerfenster gewaltsam geöffnet hat. Aus noch unklarer Ursache flüchtete der Täter, ohne in die Kellerräume eingedrungen zu sein und verschloss dabei den Lichtschacht wieder mit dem Abdeckgitter. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein Gesamtschaden von rund 300 Euro.

Meckenbeuren

Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn dürfte ein 32-jähriger Lenker eines Ford am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, in der Straße Langenreute, beim Höwenweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Audi geprallt sein. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass am Fahrzeug des Unfallverursachers ein entstempeltes Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war. Der Autofahrer wird deshalb wegen Kennzeichenmissbrauch und eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell