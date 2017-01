POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Bargeld und Süßigkeiten entwendet

In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 20.45 und 06.40 Uhr, ist ein unbekannter Täter in die Cafeteria eines Seniorenzentrums in der Albert-Schweitzer-Straße eingedrungen und hat dort aus einem zuvor aufgebrochenen Kiosk rund 60 Euro Bargeld und mehrere Schachteln mit Süßigkeiten entwendet. Dem Unbekannten wird ferner zur Last gelegt, ein in einer benachbarten Garage stehendes Auto geöffnet und daraus etwa 25 Euro Bargeld sowie den Fahrzeugschein entwendet zu haben. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Albert-Schweitzer-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Autofahrer gerät ins Schleudern

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich auf der K 7980 zwischen Ravensburg und Oberzell ereignet hat. Der 20-jährige Lenker eines Pkw war vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit seinem Fahrzeugheck gegen das Fahrzeug einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin geprallt. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vogt

Autofahrerin wird vom eigenen Pkw gegen Garagenwand gedrückt

Mit schweren Verletzungen musste eine 61-jährige Frau am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin hatte rückwärts aus ihrer Garage ausgeparkt und wollte anschließend das Garagentor schließen. Dazu zog sie die Handbremse leicht an, legte den ersten Gang des manuellen Schaltgetriebes ein und vergaß dann aber, die Zündung auszuschalten. Während die 61-jährige ausstieg und zum Garagentor ging, drehten die Vorderräder des Pkw auf dem schneebedeckten Untergrund durch, bis sie Grip bekamen und sich das Auto deshalb ruckartig in Bewegung setzte. Die Frau, die wohl noch versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde von diesem in die Garage geschoben und gegen die Wand gedrückt.

Horgenzell

Auto landet auf dem Dach

Mit leichten Verletzungen für eine 34-jährige Autofahrerin endete ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 08.15 Uhr, auf der K 8038 bei Horgenzell. Die Frau hatte mit ihrem Kleinwagen die Kreisstraße von Bettenweiler kommend befahren und war im Auslauf einer Linkskurve vermutlich infolge eines Fahrfehlers auf der schneeglatten Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und gegen die Böschung gerutscht, wo der Pkw umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf nahezu 5.000 Euro.

Berg

Autofahrer übersieht Traktor

Keine Verletzten, aber beträchtlichen Sachschaden von rund 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen, gegen 05.50 Uhr, in Kasernen, Der 83-jährige Lenker eines Pkw hatte von der Hauptstraße kommend nach links in die Altdorfer Straße abbiegen wollen und hatte hierbei den 35-jährigen Fahrer eines Traktors mit Schneeräumschild übersehen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des Mannes noch gegen das Auto einer 43-jährigen Frau geschleudert, die in der Altdorfer Straße wartete, und blieb dann auf der Fahrerseite liegen. Das Fahrzeug des 83-Jährigen, an dem Totalschaden von rund 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Berg

Autofahrerin bleibt in Bachbett liegen

Noch einmal Glück hatte eine 23-jährige Autofahrerin am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der K 7952 bei Berg. Die junge Frau hatte die Kreisstraße von Weiler kommend in Richtung B 32 befahren und war in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Pkw kam dabei nach rechts von der Straße ab und schleuderte in ein etwa sechs Meter vom Fahrbandrand entferntes und zwei Meter tiefes Bachbett. Das Auto drehte sich durch den Aufprall um 180 Grad und blieb auf der Fahrerseite im Bachbett liegen. Die 23-Jährige konnte sich zwar selbst aus dem Gurt lösen, musste aber von Polizeibeamten, die als erstes an der Unfallstelle eintrafen, über das Beifahrerfenster aus dem Pkw befreit werden. Die Autofahrerin, die über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers klagte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Da zunächst ein Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen gemeldet worden war, rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Berg und Weingarten zu der Unfallstelle aus.

Weingarten

Autofahrer verwechselt Gas- mit Bremspedal

Gegen den Betonpfosten eines Einkaufmarkts in der Ettishofer Straße ist am Mittwochvormittag, gegen 11.00 Uhr, ein 73-jähriger Autofahrer geprallt, wodurch ein Gesamtsachschaden von nahezu 5.000 Euro entstand. Der Mann hatte auf vor dem Gebäude mit seinem Fahrzeug vorwärts einparken wollen und war hierbei versehentlich auf das Gaspedal geraten. Während der Schaden an dem Betonpfosten etwa 500 Euro beträgt, fällt dieser am Pkw des 73-Jährigen mit rund 4.000 Euro beträchtlich höher aus.

Weingarten

Unachtsamer Autofahrer

Beim Befahren der Waldseer Straße in Richtung Baienfurt hat ein 24-jähriger Pkw-Lenker am Mittwochnachmittag, gegen 14.25 Uhr, vor der Kreuzung mit der Lägelerstraße zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Autofahrer anhalten musste. Er prallte deshalb auf das Heck des Pkw seines Vordermannes, wodurch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Bad Wurzach

Gegen Baum geprallt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Mittwochvormittag nach einem Verkehrsunfall auf der L 317A ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war gegen 11.30 Uhr in Richtung Bad Wurzach gefahren und in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam dabei nach links von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet.

Bad Wurzach

Tatverdächtige ermittelt

Nicht nur ihren Abfall zurückgelassen, sondern auch den neuen Fußboden im Vorraum einer Bankfiliale durch ausgetretene Zigarettenkippen beschädigt, haben Anfang Dezember des vergangenen Jahres drei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren. Die zunächst unbekannten Täter, die sich nachts im Gebäude des Geldinstituts aufgehalten und Sachschaden im vermutlich dreistelligen Bereich angerichtet hatten, konnten jetzt anhand der von der Überwachungskamera gefertigten Bilder von Beamten des Polizeipostens als Tatverdächtige ermittelt werden.

Wangen

Autofahrer schleudert gegen Leitplanke

Sachschaden von über 11.000 Euro ist am Mittwochnachmittag, gegen 13.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 bei Wangen entstanden. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker war auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn von Memmingen kommend in Richtung Lindau gefahren und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der leicht mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrspur ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kollidierte anschließend beim Versuch , gegenzulenken, erneut mit der Leitplanke. Während der 30-Jährige unverletzt blieb, musste sein Auto abgeschleppt werden.

