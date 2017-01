POL-KN: Meldung für den Landkreis Ravensburg

Aichstetten (ots) - Aichstetten/A96

LKW blockiert Autobahn

Für mehrere Stunden blockierte ein verunglückter LKW mit Anhänger am Donnerstagmorgen die A96 in Fahrtrichtung Memmingen. Kurz vor der Autobahnabfahrt Aichstetten geriet das Gespann gegen 09.00 Uhr auf der schneebedeckten Autobahn ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und beschädigte dabei auf einer Länge von rund 70 Meter die seitlichen und die Mittelleitplanken. Dabei wurden der Anhänger und die Zugmaschine erheblich beschädigt und blockierten die Fahrbahnen. Das mit Farbe beladene Gespann musste von einem Bergeunternehmen abgeschleppt werden. Der 65-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Zugfahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, während der Schaden am Anhänger auf rund 40.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte rund 10.000 Euro betragen. Die A96 musste zur Unfallaufnahme, Bergung des Gespanns und der Säuberung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei bis gegen 13.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit örtlich umgeleitet.

Schmidt

