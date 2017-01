POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Gegen Straßenschild geprallt

Auf der Suche nach einem Parkplatz ist am Mittwochmorgen, gegen 11.45 Uhr, der Lenker eines Mazda beim Zurücksetzen seines Fahrzeugs in der Schwedenschanze gegen ein Straßenschild geprallt. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 2000 Euro.

Radolfzell

Fahrzeuge streifen sich

Beim Ausparken haben sich am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, in der Löwengasse ein Seat und ein vorbeifahrender Klein-LKW gestreift. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 2500 Euro.

Radolfzell

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch, gegen 23.45 Uhr, versucht, die automatische Schiebetür zu einem Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße aufzudrücken. Nachdem ein Zeuge auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, dürften die beiden 20 bis 30 Jahre alte Männer geflüchtet sein. Die Schiebetür war bereits aus der Laufschiene gedrückt worden. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Tatverdächtig sind zwei unbekannte, dunkel gekleidete Männer, die sich in einer "ausländischen Sprache" unterhielten. Beide Personen trugen eine Kapuze und Handschuhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Reifen zerstochen

Die beiden Reifen der Beifahrerseite eines im Buchhofsteig wegen eines technischen Defekts abgestellten Opel Astra, hat im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Dabei wurde ein Schaden von rund 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, erbeten.

Moos

In Rathaus eingebrochen

Durch Aufhebeln eines Fensters an der rückwärtigen Gebäudeseite hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zum Rathaus in Moos verschafft. Auf der Suche nach Diebesgut dürfte der Täter nicht fündig geworden sein, da er ohne Beute flüchtete. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hilzingen-Weiterdingen

Nach Wohnungseinbruch geflüchtet

Durch Geräusche aus dem Keller ist eine Bewohnerin eines Wohnhauses in der Binninger Straße am Donnerstag, gegen 00.15 Uhr, auf einen Einbruch aufmerksam geworden und dürfte dadurch den Täter zur Flucht veranlasst haben. Der Einbrecher hebelte zuvor ein Kellerfenster auf und stieg in die Kellerräume ein, um vermutlich anschließend in die Wohnräume vorzudringen. Nachdem die Bewohnerin das Licht angeschaltet hatte, um nach den Vorgängen im Keller zu schauen, verließ der Täter das Gebäude und flüchtete mit einem in der Nähe geparkten Fahrzeug in Richtung Amthausstraße. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Mühlhausen-Ehingen

Versuchter Einbruch

Mit einem Werkzeug hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, versucht, ein Terrassenfenster zum Pfarrhaus in der Schloßstraße aufzuhebeln. Nachdem der Bewohner ein Knacken hörte und deshalb das Licht einschaltete, ergriff der Einbrecher die Flucht, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Es entstand nur geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Feuermelder ausgelöst

Ohne ersichtlichen Grund wurde am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in der Unterkunft für Flüchtlinge in der Güterstraße ein Brandmelder ausgelöst. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnte festgestellt werden, dass in einem Treppenhaus die Glasscheibe eines Handmelders eingeschlagen und dort der Brandmelder ausgelöst wurde. Da im Gebäude keine sonstigen Besonderheiten festgestellt werden konnten, rückten die Polizeistreife und die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr ohne weitere Maßnahmen wieder ab. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Nothilfemittel.

Stockach

Handy mitgenommen

Bei einem Spaziergang ist am Mittwochnachmittag einem Mann in der Heinrich-Fahr-Straße, auf Höhe des Gebäudes Nr. 2, zunächst unbemerkt ein schwarzes IPhone Handy aus der Jackentasche gerutscht und auf den Gehweg gefallen. Nach kurzer Zeit bemerkte er das Fehlen, drehte sich um und sah dabei eine unbekannte, mit einer dunklen Mütze und einer schwarz-weißen Jacke bekleidete Person, die das Handy aufgehoben, und nachdem sie vom Besitzer angesprochen wurde, damit geflüchtet ist. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, erbeten.

Stockach-Seelfingen

Gegen Straßenlaterne geprallt

Am Ortseingang von Seelfingen ist am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, eine aus Richtung Stockach kommende Autofahrerin bei einem Verkehrsteiler auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihrem VW ins Rutschen gekommen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Am PKW entstand dabei ein Schaden von rund 2000 Euro, während der Schaden an der Straßenbeleuchtung auf rund 500 Euro geschätzt wird. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Stockach

Unfall beim Anfahren

Beim Anfahren aus einem seitlichen Parkplatz hat am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, der Lenker eines Smart in der Tuttlinger Straße einen vorbeifahrenden VW Golf übersehen. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurden der Smart an der linken, und der VW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Bodman-Ludwigshafen

Fahrzeug überschlägt sich

Selbständig und unverletzt konnte sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine 28-jährige Autofahrerin aus ihrem Fiat befreien, nachdem sie an der Einmündung K6101/Kaiserpfalzstraße mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Dabei überschlug sich der PKW im seitlichen Straßengraben und kam in einem Gebüsch, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Am PKW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein.

Schmidt

