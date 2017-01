POL-KN: Wahlplakat beschädigt

Meersburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag auf dem Meersburger Schloßplatz ein Wahlplakat zur Bürgermeisterwahl zerstört, indem er das an der Plakatwand beim Rathaus hängende, 2x1 Meter große Plakat zerriss. Ferner beschmierte der Unbekannte ein weiteres dort angebrachtes kleineres Plakat. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf dem Schloßplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/43443, in Verbindung zu setzen.

