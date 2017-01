POL-KN: Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten

Hoßkirch / Lkrs. Ravensburg (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß wurde heute gegen 13:10 Uhr auf der L286 zwischen Hoßkirch und Ostrach eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Ein 73-jähriger Citroen-Fahrer fuhr gemeinsam mit seiner Ehefrau von Hoßkirch nach Ostrach. Im Bereich der Kreisgrenze gab es durch den starken Nord-Ost Wind auf ca. 250 Meter Schneeverwehungen. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Lenker mit dem Pkw Citroen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Einen ebenfalls entgegenkommenden Lkw, dessen Lenker vor dem Audi fuhr, verfehlte das schleudernde Fahrzeug nur knapp. Die drei verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den eintreffenden Notarzt und drei Rettungswagenbesatzungen am Unfallort versorgt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Hoßkirch und Ostrach waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften zu Hilfe geeilt. Die L286 musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von rund 34.000 Euro an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden sein.

