POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Kißlegg

Sattelzug rutscht von der Fahrbahn

Auf der schneebedeckten A96 ist am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr, ein in Richtung Lindau fahrender Sattelzug am Ende der Dürrener Steige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach rechts geraten. Dabei rutschte die Sattelzugmaschine von der Fahrbahn, während sich der beladene Auflieger um die Zugmaschine ebenfalls in die seitliche Böschung drehte. Der 50-jährige Fahrer des aus Ungarn stammenden Fahrzeugs blieb unverletzt. An der Zugmaschine und am Auflieger dürfte jeweils ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Für die Bergung musste die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau von 11.00 Uhr, bis 12.30 Uhr durch die Straßenmeisterei komplett gesperrt werden. Zuvor war ein einspuriges Passieren der Unfallstelle möglich.

