POL-KN: Weitere Meldung für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Deggenhausertal

Sattelzug von Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise von einer Windbö erfasst wurde ein aus Ungarn stammender Sattelzug, der am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der L204, zwischen Urnau und Roggenbeuren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und im angrenzenden Straßengraben auf die Seite kippte. Der 42-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs mit schwerem Gerät ist die Straße derzeit noch gesperrt. Der Flurschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt, während der Schaden am LKW rund 5000 Euro betragen dürfte. Um ein Auslaufen von Betriebsstoffen in einen Bachlauf zu verhindern, sind die Feuerwehr von Deggenhausertal im Einsatz und die Straßenmeisterei im Einsatz.

