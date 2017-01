POL-KN: Weitere Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Bad Saulgau

Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der schneeglatten Fahrbahn ist am Dienstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, die Lenkerin eines VW auf der Buchauer Straße (L283), beim Kreisverkehr in Richtung Biberach ins Rutschen geraten. Dabei kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt, am PKW entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Sigmaringen

Geldbörse gestohlen

In einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße wurde einem Besucher in der Silvesternacht, gegen 23.45 Uhr, aus der Innentasche seiner getragenen Jacke die Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag und mehreren Dokumenten entwendet. Tatverdächtig ist ein unbekannter Mann ausländischer Herkunft, der sich mit drei weiteren Landsleuten in der Gaststätte aufgehalten hatte. Zeugenhinweise werden an die Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, erbeten.

Mottschieß

Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn

Auf Höhe der Kreuzung L268/L286 ist am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, die Lenkerin eines in Richtung Pfullendorf fahrenden VW Golf auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und auf einen haltenden Mercedes aufgefahren. Der Mercedes wurde dadurch in die L286 geschoben und streifte dabei einen vorbeifahrenden LKW. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Hohentengen

Unfall bei Glatteis

Auf der L283 ist am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ein aus Richtung Mengen kommender Toyota vor dem Ortsbeginn Beizkofen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten, prallte dabei zunächst gegen einen seitlichen Randstein und danach gegen einen entgegenkommenden Peugeot. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Pfullendorf

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Lenker eines Opel Corsa mit FN-Zulassung hat am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf der L195, von Herdwangen kommend in Fahrtrichtung Aach-Linz in einem Kurvenbereich trotz Gegenverkehr einen LKW überholt. Dessen Lenker sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs mussten eine Vollbremsung einleiten um einen Unfall zu verhindern. Dabei verletzte sich der entgegenkommende Autofahrer leicht am Fuß. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden. Der unbekannte Lenker des Opel fuhr in Richtung Aach-Linz davon, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei m Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Schmidt

