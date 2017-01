POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Unfallflüchtigen ermittelt

Als Tatverdächtigen zu einer am frühen Dienstagmorgen an der Einmündung B 33 / K 7980 begangenen Verkehrsunfallflucht konnten Beamte des Polizeireviers bereits kurze Zeit später einen 43-jährigen Autofahrer ermitteln. Dieser war gegen 06.00 Uhr mit seinem Pkw im Einmündungsbereich gegen ein Verkehrszeichen geprallt und anschließend in Richtung Oberzell weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Ein Verkehrsteilnehmer, der den Unfall beobachtet hatte, konnte jedoch der Polizei mitteilen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen Pkw mit ausländischem Kennzeichen gehandelt habe. Bei der anschließenden Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung im Gewerbegebiet Rautbrühl ein geparktes Auto feststellen, das mit Sommerreifen ausgerüstet war und einen entsprechenden Unfallschaden aufwies. Nach weiteren Ermittlungen gelang es den Polizisten den verantwortlichen Fahrer ausfindig zu machen, der die ihm zur Last gelegte Verkehrsunfallflucht einräumte.

Ravensburg

Haustür beschädigt

Mit dem Fuß hat ein unbekannter Täter am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, gegen die Haustür des Wohngebäudes Schussenstraße 21/5 getreten und hierbei die untere Glasscheibe der Tür zertrümmert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf nahezu 300 Euro. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, zu melden.

Ravensburg

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Rückwärtsausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag, zwischen 05.50 und 14.00 Uhr, einen auf dem Lidl-Parkplatz in der Schützenstraße abgestellten Audi an der linken Fahrzeugseite gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333.

Ravensburg

Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Auf frischer Tat konnte ein 24-jähriger Mann am Dienstagmittag beim Diebstahl eines Fahrrades vor einem Café am Marienplatz ertappt und vom Geschädigten sowie einem weiteren Zeugen verfolgt werden. Der Eigentümer, der sein Zweirad gegen 12.15 Uhr unverschlossen abgestellt hatte, konnte kurz darauf beobachten, wie der junge Mann das Fahrrad nahm und damit in Richtung Herrenstraße flüchtete. Bei der sofortigen Verfolgung mit einem weiteren Zeugen gelang es dem Geschädigten, den Tatverdächtigen einzuholen und festzuhalten. Noch bevor die verständigte Polizei eintraf, konnte sich der 24-Jährige jedoch losreißen und ohne das Diebesgut und unter Zurücklassung seines mitgeführten Rucksacks zu flüchten. Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Passantin konnte eine Streifenwagenbesatzung wenig später den mutmaßlichen Fahrraddieb in einem Gebäude, in dem er sich versteckt hatte, vorläufig festnehmen.

Ravensburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist eine 42-jährige Motorrollerfahrerin, die am Dienstagabend von Beamten des Polizeireviers auf der Meersburger Straße angehalten und überprüft wurde. Wie sich herausstellte, war der Frau die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden. Die 42-Jährige hat sich deshalb nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Grünkraut

Autos beschädigt

Jeweils die linke Fahrzeugseite zweier vor dem Gebäude Kirchweg 3 abgestellten Autos hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag zerkratzt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Kirchweg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, in Verbindung zu setzen.

Altshausen

Nach Streifvorgang weitergefahren

Noch Zeugen sucht sie Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 17.40 Uhr, auf der B 32 bei Altshausen ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Der 37-jährige Lenker eines weißen VW Passat hatte die Bundesstraße von Altshausen kommend in Richtung Weingarten befahren, als ihm in Höhe von Mendelbeuren eine Fahrzeugkolonne von etwa sechs Fahrzeugen entgegenkam. Der unbekannte Fahrer eines der Autos streifte den VW Passat und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Etwaige Unfallzeugen, insbesondere die Fahrzeuglenker in der Pkw-Kolonne, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, zu melden.

Altshausen

Gegen Baum geprallt

Zum Glück nur Sachschaden ist am Montagabend, gegen 18.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall bei Altshausen entstanden. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker hatte den Verbindungsweg von Wolpertswende-Bruggen in Richtung Altshausen-Stuben befahren, als am Ende eines Waldstücks ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von den Auto erfasst wurde. Durch den Aufprall kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Tier sprang nach dem Unfall in den Wald.

Altshausen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 56-jähriger Mann, der am Dienstagvormittag von Beamten des Polizeipostens mit seinem Pkw kontrolliert wurde. Die Polizisten zeigten den Pkw-Lenker an und unterrichteten die Führerscheinstelle. Der 56-Jährige hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Aulendorf

Sattelzugfahrer verursacht großen Sachschaden und flüchtet

Auf über 6.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den der 36-jährige Lenker eines Sattelzuges am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, in einem Wohngebiet anrichtete. Der Fahrer des Lkw, der sich vermutlich verfahren und beim Abbiegen von der Maler-Sauter-Straße in den Sandweg zwei Hecken sowie die Garteneinfassung zweier Anwesen auf einer Länge von rund 15 Metern beschädigt hatte, fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch Hinweise von Zeugen konnten Beamte des Polizeipostens Altshausen schließlich bei einer Firma den verantwortlichen Fahrer des Sattelzuges in Erfahrung bringen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg erhob die Polizei von dem 36-jährigen ausländischen Sattelzuglenker eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung durch Graffiti

Sachschaden von rund 2.000 Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Zeit von vergangenem Mittwoch bis Dienstagmorgen auf die Fassade eines Firmengebäudes in der Steinacher Straße auf einer Fläche von etwa 36 Quadratmetern die Worte "Bad Waldsee" und "Frohe Weihnachten" sprühten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Firma oder in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Sprayern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524-40430, in Verbindung zu setzen.

Isny

Geldbeutel gestohlen

Aus der Jackentasche eines 80-jährigen Kunden hat ein unbekannter Täter am Montagabend, gegen 16.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Maierhöfener Straße dessen Geldbeutel mit rund 120 Euro Bargeld entwendet. Die Brieftasche wurde wenig später im Bereich des Ausganges ohne Bargeld aufgefunden und an der Kasse abgegeben. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in oder bei dem Einkaufsmarkt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Tel. 07562-976550, in Verbindung zu setzen.

Wolfegg

Sprinter-Fahrer prallt gegen Baum

Sachschaden von rund 2.000 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Grimmenstein entstanden. Der 24-jährige Lenker eines Sprinters war in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Amtzell

Hoher Schaden bei Wildunfall

Auf rund 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am späten Dienstagabend bei einem Wildunfall auf der K 8047 bei Amtzell entstanden ist. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker hatte die Kreisstraße von Geiselharz kommend in Richtung Amtzell befahren und kollidierte vor dem Weiler Hinterholz mit einem Reh, das von rechts auf die Fahrbahn gesprungen war. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet.

Wangen

Gegen Zaun geprallt

Beim Befahren des Gemeindeverbindungsweges zwischen Spiesberg und Rembrechts ist ein 40-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, vermutlich infolge Unachtsamkeit nach links von der schneeglatten Straße abgekommen und gegen den Zaun einer Pferdekoppel geprallt, der dadurch auf einer Länge von etwa zehn Metern beschädigt wurde. Einzelne Holzstangen bohrten sich dabei durch den Kühler des Autos in den Motorraum. Während der Schaden am Zaun rund 500 Euro beträgt, beläuft sich dieser bei dem Fahrzeug auf etwa 8.000 Euro.

Wangen

Autofahrerin übersieht Pkw

Sachschaden von rund 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Lindauer Straße. Die 43-jährige Lenkerin eines Pkw war rückwärts vom Parkplatz eines Geschäfts in die Lindauer Straße eingefahren und hatte hierbei einen 56-jährigen Autofahrer übersehen, der seinerseits auf den Parkplatz fahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Wangen

Jugendlicher hat Marihuana dabei

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 17-Jähriger zu verantworten, der am späten Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, mit seinem gleichaltrigen Begleiter von Beamten des Polizeireviers im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen stießen die Polizisten auf eine geringe Menge Marihuana. Nach der Feststellung der Personalen wurden die beiden 17-Jährigen ihren Eltern übergeben.

Leutkirch

Unnötig Lärm verursacht

Eine Anzeige war für einen 19-jährigen Autofahrer fällig, der am späten Dienstagabend auf dem Parkplatz des Gymnasiums im Öschweg Driftversuche unternahm. Beamte des Polizeireviers konnten nach Anwohnerbeschwerden wegen Lärmbelästigung den jungen Mann mit drei Begleitern auf dem Parkplatz antreffen und kontrollieren.

Aitrach

Festgefahrener Lkw führt zu Verkehrsbehinderungen

Beim Abbiegen von der L 260 in den Rankweg geriet der Lenker eines Sattelzuges mit der Hinterachse des Aufliegers auf das unbefestigte Bankett und blieb mit seinem Fahrzeug stecken. Erst nachdem ein Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen abgebaut waren, konnte der Lastwagenfahrer seinen Sattelzug aus dem Bankett herausfahren und seine Fahrt fortsetzen.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell