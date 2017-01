POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Erschrocken über die akustische Alarmanlage dürfte am frühen Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr ein Einbrecher gewesen sein, welcher in einer Gaststätte in der Eugenstraße ein Fenster aufgehebelt hat. Damit löste er die Alarmanlage aus und weckte die Anwohner. Ein wachsamer Nachbar sah aus dem Fenster und rief die Polizei. Der maskierte männliche Tatverdächtige flüchtete sofort in Richtung Charlottenstraße. Durch den Einbruchsversuch entstand nur Sachschaden am Fenster. Die Polizei Friedrichshafen bittet weitere Zeugen, welche eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, um Mitteilung unter Tel: 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verstoß gegen das BtMG mit Cannabis

Einen Joint stelten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr bei einer Personenkontrolle in der Schmidstraße sicher, nachdem sie auf Grund des Geruches von Marihuana auf vier Personen aufmerksam geworden waren. Der 21-jährige Besitzer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine Person am Dienstag gegen 15:25 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Teuringer Straße. Der Fahrer eines Pkw Daimler stand auf der Teuringer Straße, um in den Flurweg einzubiegen. Der hinterherfahrende 50-jährige Lenker eines Pkw Nissan dürfte kurz abgelenkt gewesen sein, weshalb er auf den Daimler auffuhr. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrer leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Kellerraum

Einen Staubsauger im Wert von ca. 1000 Euro entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Freitag bis Dienstag aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Linzgaustraße. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmung beim Polizeirevier Überlingen unter der Tel: 07551/804-0 mitzuteilen.

