POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Trotz zuvor erteiltem Hausverbot kam ein stark alkoholisierter 40-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 01:00 Uhr zurück in eine Gaststätte in Sigmaringen und randalierte. Er leistete auch den Anweisungen der hinzugerufenen Polizeistreife keine Folge und widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und weiterer Unterstützung konnte der Aggressor überwältigt und aus der Gaststätte gebracht werden. Hierbei verletzte er eine Beamtin leicht.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 11:15 Uhr in der Straße "Am Schönenberg". Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Fiat durch eine dortige Engstelle, an der er möglicherweise nicht auf den ihm entgegenkommenden Pkw Audi achtete. Es kam deshalb zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Einbruchspuren an seiner Wohnungstüre stellte ein Mieter in der Von-Ow-Straße am Sonntag gegen 20:00 Uhr fest. Gemeldet hat er den Einbruchsversuch zunächst der Stadtverwaltung, welche ihrerseits die Polizei verständigte. Die Polizei bittet Personen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel: 07571/104-0, zu melden.

