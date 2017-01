POL-KN: Meldung für den Bodenseekreis

Meckenbeuren (ots) - Meckenbeuren

Zusammenstoß an der Einmündung

An der Einmündung der K 7719 und der B30 ereignete sich am Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der 60-jährige Lenker eines Hyundai I20 dürfte von der K 7719 kommend, nach links auf die B 30 abgebogen sein und dabei den von links aus Richtung Meckenbeuren fahrenden Volvo eines 37-Jährigen übersehen haben. Durch den nahezu frontalen Aufprall schleuderte der Volvo ca. 50 Meter weiter in eine Wiese, der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Hyundai erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten hatten ihren Sicherheitsgurt angelegt. Sie wurden zunächst vor Ort durch den alarmierten Notarzt und den Rettungsdienst versorgt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Straub/Schmidt

