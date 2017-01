POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen

Einbruch in Kellerraum

Durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster ist ein unbekannter Täter am heutigen Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, in den Kellerraum eines Wohngebäudes in der Hauffstraße eingestiegen und hat sich kurze Zeit in dem Kellergeschoss aufgehalten, ehe das Gebäude wieder verließ. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Hauffstraße beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter, der einen Sachschaden von rund 200 Euro anrichtete, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden durch Feuerwerkskörper

Bei der Rückkehr zu ihrem Haus in der Rudpertstraße stellten Bewohner in der Silvesternacht eine verrußte Stelle im Bereich des Hauseinganges fest. Wie sich herausstellte, war vermutlich durch die Glutreste eines Feuerwerkskörpers eine Kunststofffolie am Boden eines Kellerschachts in Brand geraten und durch die Hitzeeinwirkung nicht nur das Kellerfenster, sondern auch ein dahinter, im Innern befindlicher Kabelkanal samt Leitungen verschmort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Personen, die im fraglichen Zeitraum beobachtet haben, ob jemand in der Rudpertstraße Feuerwerkskörper in Richtung eines Gebäudes geworfen hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, zu melden.

Meckenbeuren

Auto angefahren

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von vergangenen Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen in Höhe des Gebäudes Langenreute 10 abgestellten Skoda geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542-94320, entgegen.

Brochenzell

Auto zerkratzt

Bereits zum wiederholten Mal hat ein unbekannter Täter einen vor dem Gebäude Montfortstraße 7 abgestellten Pkw zerkratzt. Im jüngsten Fall beschädigte der Unbekannte in der Silvesternacht das Fahrzeug erneut, indem er die Front- sowie eine Seitenscheibe und die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542-94320.

