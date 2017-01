POL-KN: Meldungen für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Meersburg

Von der Fahrbahn abgekommen

Mit leichteren Verletzungen musste am Montagmorgen, gegen 06.45 Uhr, eine Autofahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie mit ihrem Renault auf der K7783, von Gebhardsweiler kommend, vor Daisendorf aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Am Fahrzeug, das in einem Waldgebiet zum Stillstand kam, entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Meersburg

Ins Schleudern geraten

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ein Smart auf der K7783 aus Richtung Daisendorf kommend, vor Gebhardsweiler auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW prallte dabei gegen einen Baum, wodurch am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden sein dürfte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Montag, zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr, gegen einen auf einem Kundenparkplatz beim Anwesen Krummes Land 17 geparkten Audi gestoßen war. Zeugenhinweise werden an die Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, erbeten.

Überlingen

Frau angegriffen - Zeugen gesucht

Wie erst nachträglich angezeigt wurde, ist bereits am Freitag, gegen 15.00 Uhr, eine Frau in der Spitalgasse von einem unbekannten, etwa 45 Jahre alten Mann auf eine Zigarette angesprochen worden. Nachdem die Fußgängerin eine Herausgabe verweigerte, wurde sie nach ihren Schilderungen von dem Unbekannten von hinten angegriffen und am Hals umklammert. Nach wenigen Sekunden ließ der Angreifer wieder los und erklärte der Frau, dass er sie mit einer anderen Person verwechselt habe. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, ist etwa 180 cm groß und war mit einer grauen Mütze mit Ohrenschützern, einer grünen Stoffhose und einer grauen Jacke bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Bermatingen

Briefkasten beschädigt

Mit einem Feuerwerkskörper haben unbekannte Täter in der Silvesternacht in der Straße Sonnhalde einen in einem Mauerpfosten eingelassenen Briefkasten zerstört. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, erbeten.

Schmidt

