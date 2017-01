POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen

Körperverletzung - Sachbeschädigung - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Zimmermitbewohner löste in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 03:20 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung aus, nachdem der Sicherheitsdienst und das anwesende Personal die Polizei um Hilfe riefen. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Kontrahenten bereits getrennt. Einer verhielt sich kooperativ und wartete am Info-Point, der andere konnte jedoch vom anwesenden Personal nicht beruhigt werden. Die Situation drohte zu eskalieren, da ca. 20 unbeteiligte Personen auf dem Flur waren, welche sich in den Streit verbal einmischten und den Aggressor zusätzlich provozierten. Durch die Intervention der Polizeikräfte konnten die Parteien auseinandergehalten und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Während dieser Festnahme trat eine stark alkoholisierte Person auf den Flur, schrie herum und trat die Glasfüllung einer Türe im Flur ein. Erneut spitzte sich die Lage zu. Den Beamten gelang es, den Randalierer, der nach ihnen trat und sie mit Kopfstößen verletzen wollte, vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme verletzte, beleidigte, bespuckte und bedrohte dieser die Beamten. Im Streifenwagen beschädigte er den Sitzbezug. Die eingesetzten Polizisten wurden leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Tatverdächtiger versuchte am Dienstag gegen 22.00 Uhr gewaltsam die verschlossene Automatikschiebetüre einer Bäckereifiliale in der Bittelschießer Straße aufzubrechen, wurde jedoch von einem Zeugen gestört und flüchtete deshalb. Bei dem Einbruchsversuch ist kein Schaden entstanden. Die Polizei Sigmaringen bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Mitteilung unter Tel: 07571/104-0.

Laiz

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Montag gegen 21.25 Uhr versuchte ein unbekannter Mann in ein Wohnhaus in der Unterdorfstraße einzubrechen. Der Versuch, einen Rolladen hochzuschieben, misslang, da dieser zu schwer war. Durch den Lärm wurden die Hausbesitzer aufmerksam, konnten aber nur noch eine männliche Person flüchten sehe. Die Polizei Sigmaringen bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zu auffälligen Wahrnehmungen unter Tel: 07571/104-0.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag gegen 11:45 überholte eine Taxifahrerin mit ihrem Daimler-Benz auf der L 218 am Ortsausgang von Storzingen Richtung B 463 einen vor ihr fahrenden Skoda Oktavia. Hierbei kam es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen beim Wiedereinscheren der Überholenden. Der Fahrer des Oktavias wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

