POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Hund ausgesetzt - Zeugen gesucht

Am Regenrückhaltebecken Haselmoos an der verlängerten Georg-Fischer-Straße wurde von Zeugen am Sonntag ein drei- bis vier Monate alter, tauber, weißer, männlicher Boxerwelpe aufgefunden. Der von Unbekannten ausgesetzte Hund war mit einer gelben Flexileine an einem Pfosten festgebunden und bei seinem Auffinden bereits stark unterkühlt. Er wurde von der verständigtenTierrettung versorgt. Es ist davon auszugehen, dass der Hund einen längeren Aufenthalt im Freien nicht überlebt hätte. Die Polizei hat dazu folgende Fragen:

- Wer hat im Bereich des Auffindeorts sachdienliche Beobachtungen gemacht?

- Wer kann Hinweise zu einem möglichen Besitzer des Hundes geben?

Hinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Schmidt

