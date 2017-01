POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Verkehrsunfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Im Landkreis Ravensburg ereigneten sich seit Montagnachmittag bis zum heutigen Dienstagmorgen 22 von der Polizei aufgenommene Verkehrsunfälle, bei denen die aktuelle Witterung und der Schneefall zumindest eine Rolle gespielt haben dürften. Bei 21 Verkehrsunfällen blieb es bei Sachschaden, bei einem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.

Ravensburg

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Deutlich alkoholisiert war ein 22-Jähriger, der am späten Montagabend gleich mehrmals negativ auffiel. Der junge Mann hatte zunächst in einem Lokal in der Innenstadt randaliert, weshalb er der Gaststätte verwiesen wurde, nachdem er sich dort mehrfach übergab. Dies quittierte er anschließend dadurch, dass er mit den Füßen gegen die Eingangstür trat. Von der Polizei konnte der 22-Jährige wenig später in einem in der Nähe befindlichen Lokal angetroffen werden, wo er sich erneut übergeben musste. Als die Beamten ihm den Gewahrsam erklärten, versuchte der Alkoholisierte an den Polizisten vorbei die Gaststätte zu verlassen. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den aggressiven Mann zu überwältigen, der nach den Einsatzkräften trat, sich gegen die Mitnahme sperrte und die Polizisten fortlaufend beleidigte. Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung und seines aggressiven Verhaltens die Nacht über in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.

Ravensburg

Polizei beendet Privatparty

Nicht zum ersten Mal erforderten Ruhestörungen in der Nacht zum heutigen Dienstag den Einsatz der Polizei in der Ravensburger Weststadt. Als Beamte des Polizeireviers kurz nach 23.00 Uhr erstmals bei dem betreffenden Wohngebäude eintrafen, waren Nachbarn schon geraume Zeit durch lautstarke Musik, Trampeln und Gelächter belästigt worden. Die Polizisten forderten die in der Wohnung befindlichen Gäste auf, diese zu verlassen, und erläuterten den Bewohnern eindrücklich die Konsequenzen, sollten die Lärmbelästigungen nicht eingestellt werden. Nur kurz dauerte die Ruhe, nachdem die Beamten wieder abgerückt waren. Gegen 00.30 Uhr gingen erneut Beschwerden bei der Polizei ein, woraufhin die Ruhestörer noch einmal telefonisch kontaktiert werden mussten. Die betreffenden Bewohner erwartet nun eine Anzeige bei der Stadt, in der die gesamten polizeilichen Einsätze wegen Ruhestörungen, auch vom Dezember des vergangenen Jahres, aufgelistet werden.

Schlier

Autofahrerin gerät ins Schleudern

Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 16.30 Uhr, auf der L 317 bei Schlier ereignete. Die 36-jährige Lenkerin eines Opel Corsa war in Richtung Weingarten gefahren und in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe des Rösslerweihers vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Hierbei prallte die Frau mit dem linken Heckbereich ihres Fahrzeuges gegen den Peugeot 207 eines entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrers. Während ein Mitfahrer im Pkw der 36-Jährigen leicht verletzt wurde, blieben der Pkw-Lenker und die Autofahrerin unverletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 4.000 Euro ist am Montagabend, gegen 17.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Leutkirch entstanden. Die 54-jährige Lenkerin eines VW Polo hatte die Memminger Straße befahren und die abknickende Vorfahrtstraße in den Viehmarktplatz verlassen wollen. Hierbei übersah sie eine auf der "Unteren Grabenstraße" herannahende 49-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Fiat die abknickende Vorfahrtstraße in den "Oberen Graben" verlassen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Leutkirch

Fahrzeugbrand

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro ist am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, bei einem Fahrzeugbrand in der Straße "Sonnenbühl" entstanden. Vermutlich infolge eines technischen Defekts hatte das vor der Garage eines Wohngebäudes stehende Auto im Motorraum zu brennen begonnen. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Fahrzeug auf die Straße verbracht und das Feuer anschließend rasch gelöscht.

Aulendorf

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter an zwei im Hangelesweg in Tannhausen abgestellten Autos jeweils den Heckscheibenwischer abgerissen und auf den Boden geworfen. Personen, die in der Silvesternacht, zwischen 02.00 und 06.00 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584-92170, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich in der Nacht zum Dienstag, gegen 01.30 Uhr, in der Abt-Hyller-Straße ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem Geländewagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt, wobei am Fahrzeug des Mannes die komplette Beifahrerseite beschädigt und das rechte Vorderrad abgerissen wurde. Da die Polizei Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 53-Jährigen feststellte, veranlasste sie auf richterliche Anordnung die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

