POL-KN: Brand

Bad Waldsee (ots) - Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand am Freitag gegen 19:50 Uhr durch einen Brand in Kümmerazhofen bei Bad Waldsee an zwei Gartenhütten, zwei Bauwagen und einem Wohnmobil. Die Feuerwehr Bad Waldsee, die mit 60 Mann und 9 Fahrzeugen ausrückte, konnte das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache dauern noch an.

