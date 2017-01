POL-KN: Weitere Meldungen für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Deggenhausertal

Verkehrsunfall - technischer Defekt

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 51-Jähriger den Radweg entlang der L 204 von Salem nach Untersiggingen. Die Steigung bei Mennwangen befuhr der Rennradfahrer im Stehen. Dabei brach unvermittelt das rechte Pedal, wodurch der Fahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Durch den angeforderten Rettungswagen wurde der Verletzte ins Helios Spital Überlingen zur stationären Behandlung der Rippenfrakturen eingeliefert.

Überlingen

Verstoß gegen das WaffG

Ein bislang unbekannter Mann schoss vermutlich mit einer Schreckschusswaffe am Samstag, gegen 21:45 Uhr, in der Lippertsreuter Straße, gegenüber einer Bankfiliale mehrfach in Richtung der dortigen Gebäude. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann mit einem VW-Lupo in Richtung Schillerstraße und schoss aus dem fahrenden Auto auf einen entgegenkommenden silbernen Geländewagen. Durch die sofortige Fahndung der Polizei konnte der VW-Lupo in der St.-Johann-Str. ohne Fahrer aufgefunden werden. Die Polizei Überlingen bittet Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Mitteilung unter Tel: 077551/804-0.

Überlingen

Diebstahl

Am Sonntag, kurz vor 03:00 Uhr, entwendete ein 15-Jähriger einen Stern aus der Adventsdekoration der Stadt Überlingen. Der Minderjährige, welcher in Begleitung mehrerer Jugendlicher war, wurde durch die Polizei in der Zahnstraße angetroffen und in die mütterliche Obhut verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Meersburg

Mülleimerbrand

Am Sonntag, gegen 01:08 Uhr, meldete die Feuerwehr einen Mülleimerbrand am Bismarckplatz. Die Müllstation wurde von der Feuerwehr gelöscht, brannte jedoch vollständig aus. Hinweise zur unbekannten Täterschaft nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel.: 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Fahrlässige Brandstiftung - Brand eines Wohngebäudes

Möglicherweise durch eine zu früh explodierte Silvesterrakete ist am Samstag, gegen 22.00 Uhr, in der Grivitenstraße durch den entstandenen Funkelflug ein Feuer in einem Kellerraum eines Wohngebäudes ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Marktdorf löschte den Brand mit 24 Personen und 4 Fahrzeugen. Die Schnelleinsatzgruppe des DRK Markdorf war mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 20000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Meersburg

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr mit Feuerwerkskörper

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr fuhr der Geschädigte mit seinem Pkw Citroen in der Daisendorfer Straße. Höhe Kreisverkehr warfen drei Jugendliche Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf das Fahrzeug des Geschädigten. Dieser stellte bei seiner Ankunft am Zielort fest, dass die Seitenscheibe auf der Fahrerseite beschädigt ist. Die Polizei Meersburg bittet um Hinweis zu den unbekannten Jugendlichen unter Tel.: 07532/4344-0.

Straub

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell