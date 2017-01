POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Überlingen

Mülleimerbrand

Durch die Feuerwehr Überlingen wurde am Sonntag gegen 00:05 Uhr in der Franziskanerstraße ein Mülleimerbrand gelöscht. Sachschaden am Mülleimer entstand nicht. Die Brandursache ist zwar noch unklar, ein Zusammenhang mit Feuerwerk kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bereits am Samstag gegen 20:30 Uhr wurden der Polizei Personen gemeldet, welche Böller zünden würden. Durch die Polizei konnten diese jedoch nicht angetroffen werden.

Überlingen

Raketen am Landungsplatz

Am Samstag gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da Jugendliche Feuerwerksraketen abbrennen und diese quer über den Boden am Landungsplatz fliegen würden. Die Jugendlichen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Streife. Zu einem Schaden kam es nicht.

Überlingen

Streitigkeit am Landungsplatz

Am Samstag gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei am Landungsplatz gerufen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zunächst zwei Jugendliche aus einer größeren Personengruppe und wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die restliche Gruppe, ca. 10 Jugendliche, versuchte diese Amtshandlung zu stören und musste durch weitere Polizeikräfte davon abgehalten werden. Ein 17-jähriger Jugendlicher missachtete den ihm erteilten Platzverweis, weshalb er diesbezüglich angezeigt wird. Die beiden Flüchtenden waren erheblich alkoholisiert und gerieten aus ungeklärter Ursache in Streit. Die 15-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille, ihr 16-jähriger Kontrahent von 1,14 Promille. Beide Jugendlichen wurden mitsamt den mitgeführten drei Flaschen Wodka in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Friedrichshafen

Fahren unter berauschender Mittel

Am Sonntag wurde gegen 16:15 Uhr ein Smart in der Ailinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 32-jährige Fahrzeuglenker stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, was ein Drogentest bestätigte. Die Polizei veranlasste bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Renitente Gäste

Am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr wollten zwei alkoholisierte und aggressive Zechkumpane im Alter von 28 und 30 Jahren eine Gaststätte in der Innenstadt nicht verlassen. Durch das eingesetzte Sicherheitspersonal musste die Polizei gerufen werden. Da die Situation zu eskalieren drohte, mussten die beiden Männer zum Polizeirevier gebracht werden. Dort konnten die Personalien der Beteiligten festgestellt und ein Platzverweis für die Gaststätte erteilt werden. Beide Männer sollten darauf das Polizeirevier verlassen, was der Jüngere auch tat. Der Ältere hingegen wurde erneut ausfällig und renitent gegenüber den eingesetzten Beamten. Auf Anordnung der zuständigen Bereitschaftsrichterin wurde der 30-Jährige nun in Gewahrsam genommen.

Friedrichshafen

Unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerkskörper

Am Sonntag gegen 00:35 Uhr wurden die Polizei und der Rettungsdienst an die Konzertmuschel in der Uferpromenade gerufen. Dort hatte sich ein alkoholisierter 16-Jähriger verletzt, der einen Böller angezündet hatte und diesen bei der Explosion immer noch in den Händen hielt. Er erlitt hierdurch Verbrennungen an den Händen, welche ambulant behandelt werden konnten.

Hagnau

Verkehrsunfall - Straftat

In Hagnau ereignete sich am Sonntag gegen 17:00 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 21-jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw VW-Passat in Richtung Überlingen, als sie bemerkte, dass der Audi A3 des 22-jährigen Unfallverursachers auf ihre Fahrspur kam. Die Geschädigte konnte noch nach rechts ausweichen, streifte jedoch mit ihrem Pkw das Auto des Verursachers. Dieser prallte anschließend frontal auf den Pkw VW-Polo der nachfolgenden 51-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche ebenfalls in Richtung Überlingen fuhr. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers, der vermutlich infolge Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur geraten war, wurde einbehalten.

