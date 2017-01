POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen

Balkonbrand

Vermutlich ein Silvesterböller war die Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Margaretenstraße. Anwohner meldeten am Samstag kurz nach 23.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon im zweiten Obergeschoß. Die verständigte Feuerwehr Friedrichshafen konnte den Brand rasch löschen. Ermittlungen ergaben, dass eine in Brand geratene Fußmatte für die starke Rauchentwicklung verantwortlich war. Durch die damit verbundene große Hitzeentwicklung wurden Teile der Fassade sowie die Balkontür beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000,-- Euro.

Tettnang

Kinder spielen mit Böller

Ein Anwohner teilte am Samstag gegen 15.00 Uhr der Polizei mit, dass in der Straße Manzenberg Kinder einen Gegenstand in Brand gesteckt hätten. Beim Eintreffen der Polizeistreife aus Friedrichshafen flüchteten zwei Kinder in ein dortiges Anwesen. Durch entsprechende Ermittlungen in diesem Haus konnte die Identität der beiden Jungen ermittelt werden. Die weiteren Feststellungen ergaben, dass die beiden 8- und 11-jährigen Buben mehrere Böller in einem Pappkarton in Brand setzten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Tettnang schnell gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein dort befindlicher Zaun leicht beschädigt. Die beiden Kinder nahmen die Böller ohne Wissen der Erziehungsberechtigen an sich.

