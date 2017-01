POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Sigmaringen

Fahrzeug beschädigt

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag die Frontscheibe eines in der Riedlinger Straße, auf Höhe Gebäude Nr. 3 abgestellten Smart eingeworfen. Am PKW entstand dabei ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, erbeten.

Sigmaringendorf

Elektroheizung von Baustelle gestohlen

Eine Elektroheizung im Wert von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Freitagmittag von der Baustelle der neuen Sporthalle in der Straße In der Au entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Schmidt

