POL-KN: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Durch ein in der offenen Grillhütte am Greut entzündetes Feuer, wurden am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, eine Seitenwand der Hütte und ein Stützbalken in Brand gesetzt. Außerdem warfen die unbekannten Täter eine Sitzbank aus Holz in das Feuer. Die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr löschte den Brand, nachdem Jugendliche den Sachverhalt entdeckten und über Notruf meldeten. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Fronreute

Feuerwehreinsatz

Noch rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte am Samstag, gegen 01.00 Uhr, ein noch kleines Feuer im ehemaligen Stallbereich eines Wohngebäudes in der Raiffeisenstraße. Zeugen bemerkten zuvor einen Feuerschein und verständigten die Feuerwehr, die aus Fronreute und Weingarten ausrückte und die möglicherweise durch heiße Asche in Brand geratenen Holzschnitzel und einen Holztisch löschten. Es entstand nur geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Wangen

Fahrzeug angefahren

Ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Samstag, zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Am Waltersbühl gegen einen geparkten Audi Q5 gestoßen war. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, Tel. 07522/984-0, erbeten.

