POL-KN: Meldungen für den Landkreis Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer

Einen über den Durst getrunken hatte ein Autofahrer, der am Samstag, gegen 01.30 Uhr, in der Rheinstraße von einer Streife kontrolliert wurde. Da der Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergab, musste sich der Mann einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Außerdem wurde von dem Autofahrer eine Sicherheitsleistung erhoben, da er im Bundesgebiet über keinen Wohnsitz verfügt.

Überlingen

Gewahrsam

Weil ein deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender Mann am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, am Landungsplatz, ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße lief und dabei mehrfach zu Boden stürzte, musste er nach einer ärztlichen Untersuchung zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Mit einem Werkzeug haben unbekannte Täter versucht, am Samstag, zwischen 01.00 Uhr und 13.30 Uhr, die Terrassentür zu einer Wohnung in der Rauensteinstraße aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Wohnungseinbruch

Über ein aufgehebeltes Fenster haben sich unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Im Guggenbühl verschafft und anschließend sämtliche Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung muss sich ein 53-jähriger, alkoholisierter Mann verantworten, der sich am Samstag, gegen 00.15 Uhr, am Münsterplatz an einem Audi zu schaffen machte und dabei die Kennzeichenhalterungen beschädigte. Zuvor hatte er aus einem Topf die Blumen herausgerissen und einen weiteren Blumentopf umgestoßen. Außerdem schlug der Mann mit der Faust gegen ein geparktes Fahrzeug. Ob dabei ein Schaden entstanden ist, muss noch festgestellt werden. Zeugen konnten Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten.

Schmidt

