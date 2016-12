POL-KN: Landkreis Ravensburg Unfall mit Sachschaden

Leutkirch (ots) - Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18.45 Uhr auf der A 96. Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die A 96 in Fahrtrichtung Memmingen und wechselte kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch West von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf einen von hinten kommenden Pkw Dodge zu achten. Der Lenker des Dodge konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein nachfolgender Pkw BMW touchierte anschließend den Pkw Dodge. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell