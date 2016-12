POL-KN: Landkreis Sigmaringen Unfall mit Personenschaden

Herbertingen (ots) - Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen befuhr die Zufahrtstraße von der B 32/311 und bog in die bevorrechtige Bahnhofstraße ein, ohne auf den von links kommenden Pkw VW zu achten. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wobei die Fahrerin des Citroen sowie die beiden Fahrzeuginsassen des VW leicht verletzt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell