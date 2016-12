POL-KN: Bodenseekreis Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Eriskirch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 22.40 Uhr auf der B31 in Höhe der Ausfahrt Eriskirch ereignete, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Ein 68-jähriger Lenker eines Pkw Peugeot befuhr die B 31 in Fahrtrichtung Lindau und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Bundesstraße auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte vermutlich während der Fahrt einen Schwächeanfall erlitten und das Bewusstsein verloren. Er konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Zur Reinigung der Fahrbahn und zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Eriskirch mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell