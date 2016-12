POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Sigmaringen

Gammertingen (ots) - Einbruch in Schule

Gammertingen

Neben den bereits gemeldeten Einbrüchen in die Realschule und das Gymnasium in Gammertingen, drangen vermutlich die gleichen Täter ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster auch in das Technikgebäude (Gebäude 3) des Schulverbund Laucherttalschule ein und stellten dort einen PC und einen Bildschirm zum Abtransport bereit. Aus noch unklarem Grund verließen sie anschließend das Gebäude, ohne die bereitgelegten Gegenstände mitzunehmen.

