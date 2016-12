POL-KN: Bereich Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Unfallflucht

Ebersbach-Musbach

Ca. 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr am BMW einer 30 Jahre alten Frau auf der Landesstraße 285. Von Bad Saulgau in Richtung Aulendorf fahrend, kam der Geschädigten kurz nach der Kreisgrenze zwischen Rieden und Boos ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer auf die Gegenfahrspur kam. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug abzuwenden, fuhr die 30-Jährige auf das rechte Bankett und kollidierte dort mit einem Stationierungszeichen. Am zerstörten Stationierungskennzeichen entstand ca. 200 Euro Sachschaden. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter.

Auffahrunfall

Ravensburg

Ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr auf der Wangener Straße. Ein mit seinem Opel stadteinwärts fahrender 28-Jähriger musste seinen Pkw hinter einem vorausfahrenden Pkw anhalten, dessen Fahrer nach links auf das Areal einer Tankstelle abbiegen wollte, aber wegen bevorrechtigtem Gegenverkehr warten musste. Eine mit ihrem Renault nachfolgende 47 Jahre alte Frau erkannte die veränderte Verkehrssituation vor ihr zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Verkehrsunfall

Ravensburg

Jeweils ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand an den beiden beteiligten Pkw eines Unfalls am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf dem Gelände einer Waschanlage an der Straße Schlegelwinkel. Ein 55-Jähriger stand mit seinem Audi A 8 auf der Zufahrt zu den Waschboxen, als ein 26-Jähriger mit seinem Mazda von der Tankstelle auf demselben Gelände bis auf ca. 3 - 4 Meter hinter den Audi heranfuhr. Als der Mazda-Fahrer erkannte, dass der Audi-Fahrer plötzlich rückwärtsfuhr, fuhr er auch eilig rückwärts, um eine drohende Kollision abzuwenden. Da der Audi jedoch wesentlich schneller rückwärts beschleunigt wurde, folgte eine relativ heftige Kollision.

Auffahrunfall

Ravensburg

Als ein auf der Bundesstraße 30 in südliche Richtung fahrender 47 Jahre alter Fahrer eines Mazda am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr wegen eines Rückstaus in Höhe der Einmündung Mooswiesen abbremsen musste, erkannte dies ein mit seinem BMW nachfolgender 23-Jähriger zu spät und fuhr auf, wodurch an beiden Pkw jeweils ca. 1.000 Euro Sachschaden entstand.

Vorfahrtunfall

Ravensburg

Ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Tettnanger Straße in Torkenweiler. Eine mit ihrem VW auf der vorfahrtsberechtigten Tettnanger Straße in nördliche Richtung fahrende 29-Jährige wurde überrascht, als plötzlich ein 77-Jähriger mit seinem Audi vor ihr von der Neuhaldenstraße einfuhr. Trotz Vollbremsung konnte sie eine Kollision mit der linken vorderen Fahrzeugecke des Audi nicht mehr verhindern und zog sich hierbei eine Prellung an einer Hand zu. Da der Innenraum des VW durch den ausgelösten Airbag vernebelt aussah, wurden Feuerwehrkräfte alarmiert, da hinzukommende Zeugen von einem Fahrzeugbrand ausgehen mussten.

Auffahrunfall

Ravensburg

Knapp 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr auf der Jahnstraße. Eine stadteinwärts fahrende 29 Jahre alte Fahrerin eines Skoda erkannte zu spät, dass ein 52 Jahre alter Fahrer eines VW-Bus vor ihr angehalten hatte, da er bevorrechtigte Fahrzeuge im Gegenverkehr passieren lassen musste bevor er nach links auf ein Geschäftsareal abbiegen konnte, und fuhr auf.

Verkehrsunfall

Berg

Leichte Verletzungen zog sich eine 22 Jahre alte Fahrerin eines 1er-BMW bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr zu, als sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Vorfahrtunfall

Weingarten

Überrascht wurde ein vorfahrtsberechtigt auf der Boschstraße fahrender 20-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr, als plötzlich ein 75-Jähriger mit seinem Renault von einem Seitenweg über einen sogenannten abgesenkten Bordstein vor ihm auf die Boschstraße einfuhr. Bei einer eingeleiteten Vollbremsung stürzte der Rollerfahrer, samt Sozia. Der Rollerfahrer kam mit dem Schrecken davon, die Sozia verspürte Schmerzen an einem Handgelenk. Der Roller schlitterte gegen einen geparkten Seat, bevor er zum Stillstand kam. Hierdurch entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden.

Diebstahl

Weingarten Einen Geldbeutel mit diversen Karten und mehreren Hundert Euro Inhalt entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr aus einem Pkw am Beginn des Sontheimerwegs. Ein 50-Jähriger war an seinem Pkw mit roten Kennzeichen mit Reparaturarbeiten beschäftigt und schloss das Fahrzeug immer wieder ab, wenn er es kurz verließ. Gegen 12.15 Uhr musste er den Diebstahl feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 8036666, Kontakt aufzunehmen.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Leutkirch

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am 19. Dezember zwischen 09.50 und 10.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes an der Krünkelinstraße ereignete. Eine junge Frau musste bei ihrer Rückkehr von einem Einkauf feststellen, dass ihr ordnungsgemäß auf einem Stellplatz geparkter Audi A 1 von einem schräg zu den Parkflächen geparkten Verkaufsfahrzeug so eingeparkt war, dass sie nicht ausparken konnte. Als die Audi-Besitzerin gegen 10.10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen Schaden am linken hinteren Fahrzeugbereich feststellen. Das Verkaufsfahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da. Ein Unfall wird seitens der von der Geschädigten später gestellten Fahrerin des Verkaufsfahrzeugs bestritten. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 84880, Kontakt aufzunehmen.

Illegale Entsorgung von Tierkörpern

Leutkirch

Am Mittwochnachmittag wurden in einer Güllegrube im Weiler Sankt Leonhard sieben Kadaver von toten Kälbern und Teile eines Rindes entdeckt, die dort illegal entsorgt worden waren. Die Kadaver wurden von Unbekannten zwischen September und dem Entdeckungszeitpunkt, vermutlich in mehreren Handlungen, in die Güllegrube eines Anwesens gegenüber der dortigen Kapelle eingebracht. Ohrenmarken waren nicht vorhanden. Veterinärmedizinische Untersuchungen ergaben, dass die Kälber teilweise Todgeburten waren oder nur wenige Tage gelebt haben. Bei einem vorgefundenen Kopf eines Rindes konnte festgestellt, dass dieses fachmännisch geschossen und geschlachtet wurde. Mögliche Zeugen die Beobachtungen im Bereich Sankt Leonhard gemacht haben oder Hinweisgeber auf die Herkunft der Tiere werden gebeten mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 0756184800, Kontakt aufzunehmen.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell