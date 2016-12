POL-KN: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Bad Waldsee

Auto beim Einparken beschädigt

Beim Einfahren in eine Parklücke ist am Donnerstagmittag, gegen 11.45 Uhr, die Lenkerin eines Skoda, auf dem Parkplatz in der Friedhofstraße mit ihrem Fahrzeug gegen einen Chevrolet gestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

Leutkirch

Fahrzeug gestreift

Um nach links von der Karlstraße in die Bahnhofstraße abzubiegen, fuhr die Lenkerin eines VW am Donnerstagmorgen, gegen 11.45 Uhr, links an einem in der Karlstraße vor der roten Ampel wartenden Klein-LKW vorbei und streifte dabei das Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel. Während der Schaden an ihrem Fahrzeug mit rund 100 Euro vergleichsweise gering ausgefallen ist, dürfte der Lackschaden am Klein-LKW rund 1000 Euro betragen.

Leutkirch

Auf parkendes Fahrzeug aufgefahren

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Donnerstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, die Lenkerin eines Peugeot in der Memminger Straße, in Richtung Innenstadt fahrend, auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW mehrere Meter nach vorne auf den Gehweg geschoben. Am Peugeot löste der Airbag aus, die Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden sein.

Wangen

Fußgänger von PKW erfasst

Mit einer Kopfplatzwunde musste am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, ein 82-jähriger Fußgänger in ein Krankenhaus verbracht werden, nachdem er nach den bisherigen Erkenntnissen unvermittelt und ohne Beachtung des Fahrzeugverkehrs auf die Gegenbaurstraße lief, um diese zu überqueren. Dabei wurde der Mann von einem aus der Herrenstraße abbiegenden Opel erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich die Verletzung zu. Am PKW entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Vogt

Unfall im Kreisverkehr

Möglicherweise weil sie von der Sonne geblendet wurde, hat am Donnerstagmittag, gegen 13.00 Uhr, die Lenkerin eines aus Richtung Karsee kommenden Opel beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Wolfegger-/Ravensburger Straße, einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Smart übersehen. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand an den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell