POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Einbrüche in Schulen -bitte Zeugenaufruf-

Gammertingen

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter mit vorgefundenen Wackersteinen jeweils Scheiben an der Realschule und am Gymnasium eingeworfen hatten und durch die geschaffenen Öffnungen in die Schulen eingedrungen waren. Der verursachte Sachschaden beträgt nahezu 2.000 Euro. Aus dem Realschulgebäude wurde ein digitales Info-Board im Wert von ca. 6.000 Euro entwendet. Mögliche Zeugen der Einbrüche oder Hinweisgeber auf den Verbleib des Boards werden gebeten mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687, Kontakt aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Meßkirch

Auf der Bundesstraße 311 von Tuttlingen in Richtung Meßkirch fahrend, kam ein 51-Jähriger am Donnerstag gegen 09.15 Uhr in Höhe des Gewerbegebietes Heudorf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten. Am zerstörten Leitpfosten entstand ca. 30 am Pkw ca. 1.5000 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Mengen

Ca. 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr am VW Crafter eines 37-Jährigen. Von der Bundesstraße 32 kommend, fuhr der ortskundige 37-Jährige mit seinem 275 cm hohen Kastenwagen auf der Klosterstraße ortseinwärts, worauf beim Passieren der Bahnunterführung mit nur 210 cm Durchfahrtshöhe das Dach des Kastenwagens nach unten gedrückt und nach hinten gerissen wurde. Am nicht mehr fahrbereiten Kastenwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. An der Brücke entstand augenscheinlich kein Schaden.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell