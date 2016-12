POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Ca. 1.500 Euro Sachschaden entstand am Hyundai einer 50 Jahre alten Frau, die am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von der Säntisstraße nach rechts auf die Friedrichshafener Straße einbog und bei kurzer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein auf dem Bankett stehendes Vorfahrtzeichen überfuhr. Am Verkehrsschild entstand ca. 150 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand am 20 Jahre alten Opel eines 19-Jährigen am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr auf der Bundesstraße 30. In Richtung Meckenbeuren fahrend erkannte der 19-Jährige kurz vor dem Kreisverkehr am Seewald, dass ein kleines Tier, ähnlich eines Marders, die Fahrbahn überquerte und bremste seinen Pkw ab. Hierbei übersteuerte er das Fahrzeug, kam nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegend auf dem unterhalb einer Böschung verlaufenden Geh- und Radweg zum Stillstand. Der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon, das Tier wurde nicht mehr gesehen.

Unfallflucht

Friedrichshafen

Eine Zeugin sah am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr wie ein älterer Mann mit seinem VW Golf auf einem Parkplatz an der Röntgenstraße von einem Stellplatz ausfuhr und hierbei gegen einen geparkten VW Golf Plus stieß. Als sie den Verursacher darauf ansprach, soll dieser nur abgewinkt haben und davon gefahren sein. Verständigte Polizeibeamte konnten den 72 Jahre alten mutmaßlichen Verursacher ermitteln. An seinem Pkw fanden sich Unfallspuren, die mit den Beschädigungen am Geschädigten-Pkw übereinstimmten. An beiden Pkw war durch den Unfall jeweils ca. 1.500 Euro Sachschaden entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet.

Auffahrunfall

Friedrichshafen

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Zeppelinstraße. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines A-Klasse-Mercedes wollte nach links in den Schwanenweg einbiegen, musste aber wegen bevorrechtigtem Gegenverkehr auf der Zeppelinstraße anhalten. Ein mit seinem E-Klasse-Mercedes nachfolgender 26-Jähriger erkannte den stehenden Pkw zu spät und fuhr auf.

Aufgefundene Gasflaschen

Friedrichshafen

In der Rotach, im Bereich der Straße Am Anger, wurden am Donnerstagvormittag fünf Gasflaschen aufgefunden. Bei den Flaschen handelt es sich um rote Metallbehälter für 11 KG Gasfüllung. Hinweisgeber auf den Entsorger oder mögliche Geschädigte eines Diebstahls werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, gebeten.

Betrug

Oberteuringen

Um 199 Euro geschädigt fühlt sich eine 36 Jahre alte Frau die Mitte Dezember einem Mann angeblich hochwertige Töpfe, eines Herstellers der nur im Direktvertrieb vermarktet, abkaufte. Der Verkäufer mittleren Alters mit schweizer / österreichischem Akzent konnte der Frau weismachen, dass er die Töpfe einem Gastronomiebetrieb in der Nähe nicht verkaufen konnte, da sich herausgestellt habe, dass die mitgeführten Töpfe für die Gastronomie zu klein wären und nun eine Mitnahme bei einem Rückflug in die Schweiz zu teuer wären. Nun stellte sich heraus, dass es sich bei den Töpfen um minderwertige Ware mit einem Maximalwert von 50 Euro handelt.

Fahrzeugkontrolle

Überlingen

Bei der Kontrolle eines Hyundai, am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Rengoldshauser Straße, stieg den kontrollierenden Beamten süßlicher Cannabisgeruch in die Nasen und der 21 Jahre alte Fahrer schien unter aktueller Drogenbeeinflussung zu stehen. Bei dem einen Urintest verweigernden Beschuldigten wurde eine richterlich angeordnete ärztliche Blutprobe entnommen. Beim Fahrer und in seinem Fahrzeug konnten 0,5 Gramm Marihuana, unzählige Minigripptütchen zur Verpackung von Betäubungsmittel und weitere drogentypische Gegenstände aufgefunden werden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung konnten weitere Drogen aufgefunden werden. Ein 18-Jähriger Beifahrer gelangt ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige, da bei diesem ca. sieben Gramm Marihuana und drogentypische Hilfsmittel wie Feinwaage und unzählige Minigripptütchen aufgefunden wurden.

Auffahrunfall

Uhldingen-Mühlhofen

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 09.00 Uhr, als eine 62 Jahre alte Frau ihren Renault auf der Bahnhofstraße im Bereich eines Fußgängerüberwegs verkehrsbedingt abbremste und ein mit seinem Peugeot nachfolgender 35-Jähriger auffuhr.

