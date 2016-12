POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Fahrzeug nach Unfall in Brand geraten

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein Autofahrer, der am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Untere Laube in Richtung Rheinsteig fuhr und in der Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes verloren hat. Der PKW fuhr dabei geradeaus auf den Gehweg des Rheinsteigs, durchbrach dabei die dortige Absperrkette und prallte anschließend gegen den Pulverturm. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, begann der PKW im Motorraum zu brennen und musste von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Der vermutlich nur leicht verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde bei ihm auf Veranlassung der aufnehmenden Streife eine Blutentnahme veranlasst, da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille ergeben hatte. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes, an dem ein Schaden von rund 3500 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.

Konstanz

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Aus noch unklarer Ursache ist am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, der Lenker eines auf der Lindauer Straße fahrenden VW im Bereich der Einmündung zur Staader Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen einen entgegenkommenden Ford geprallt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Konstanz

Defekte Heizplatte führt zu Feuerwehreinsatz

Die bereits beschädigte und notdürftig reparierte elektrische Zuleitung einer pflichtwidrig in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Steinstraße betriebenen Herdplatte hat am Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, zum Verschmoren des Kabels geführt. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung löste den Brandmeldealarm aus. Außer Verrußungen im Zimmer entstand kein größerer Sachschaden, weshalb die angerückte Feuerwehr sich auf die Belüftung des Zimmers und Beseitigung der Herdplatte beschränken konnte.

Radolfzell

Mit Böller Briefkasten beschädigt

Wegen Sachbeschädigung muss sich ein 22-Jähriger verantworten, der am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in Begleitung weiterer Personen einen angezündeten Böller in einen Briefkasten in der Reichenaustraße geworfen hat, der durch die Explosion erheblich beschädigt wurde. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, meldete sich bei der Polizei und verfolgte die Tatverdächtigen bis in die Waldstraße, wo sie von einer Streife kontrolliert werden konnten. Bei dem geständigen 22-Jährigen wurden weitere Böller aufgefunden und sichergestellt.

Singen

Aggressive Personen

Weil sich zwei deutlich alkoholisierte Männer vor einem Imbiss in der Bahnhofstraße am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr, aggressiv verhielten, wurde die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streife stürzte ein 29-Jähriger ohne Fremdeinwirkung zu Boden und zeigte sich anschließend gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und aggressiv. Während sein 32-jähriger Begleiter einen erteilten Platzverweis widerwillig befolgte, musste der 29-Jährige auf die Wache verbracht werden. Dabei beleidigte er die Beamten fortwährend und musste aufgrund seiner Aggressivität gefesselt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik eingewiesen.

Singen

Diebstähle im Krankenhaus - Warnhinweis

Während der Abwesenheit des Patienten, hat am Donnerstag, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, ein unbekannter Täter im Krankenhaus ein Zimmer betreten und mit einem Werkzeug einen verschlossenen Schrank aufgehebelt. Daraus entwendete der Täter eine Geldbörse, in der sich neben rund 100 Euro Bargeld auch eine Bankkarte und persönliche Dokumente befanden. Vor dem Verlassen des Patientenzimmers durchsuchte der Unbekannte auch noch den Nachttisch und nahm ein dort aufgefundenes Handy der Marke Nokia mit. Mit der erbeuteten Scheckkarte gelang es dem Täter, noch vor dem Sperren des Kontos einen größeren Geldbetrag abzuheben. Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Bereits am vergangenen Freitag bemerkte ein Patient bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, dass ihm zuvor aus seinem Zimmer ebenfalls die Geldbörse entwendet wurde. Mit der darin befindlichen Scheckkarte gelang es dem Täter ebenfalls, mehrere Bezahlvorgänge abzuwickeln, wodurch ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden ist. Die Polizei warnt vor solchen Diebstählen und rät, bei Krankenhausaufenthalten möglichst wenig Bargeld und keine sonstigen Wertsachen oder Scheckkarten, insbesondere nicht mit dazugehörigen PIN, mitzuführen. Zeugen, die im Krankenhaus Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren von der Georg-Fischer-Straße kommend in den Kreisverkehr zur Güterstraße hat am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ein stadtauswärts fahrender Lenker eines Toyota einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Seat übersehen. An den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Singen

Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Weder auf Anhaltezeichen, noch auf Blaulicht und Martinshorn reagierte ein Autofahrer, den eine Streife am Freitag, gegen 02.00 Uhr, in der Feldstraße anhalten und kontrollieren wollte. Trotz teilweise glatten Straßenverhältnissen flüchtete der der Golffahrer durch mehrere Straßen der Südstadt mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Erst beim Versuch, in die Tiefgarage eines Baumarkts in der Fittingstraße einzufahren, endete die Flucht vor einem verschlossenen Rolltor. Den Grund für den Fluchtversuch stellten die Beamten bei einem beim Fahrer durchgeführten Atemalkoholtest fest, der einen Wert von rund 1,8 Promille erbrachte. Es folgten eine ärztliche Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Autofahrer erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Missachtung von Anhaltezeichen.

Hilzingen

Öl ausgelaufen

Beim Verladen ist ein Behälter mit rund 1000 Liter Motoröl am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, auf einem Betriebsgelände in der Gewerbestraße von einem Gabelstapler gerutscht. Aus dem dadurch beschädigten Behälter liefen mehrere Hundert Liter Öl aus und musste durch die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr gebunden und aufgenommen werden. Geringere Ölmengen dürften auch in einen Gullyschacht gelaufen sein, weshalb auch die Wasserbehörde eingeschaltet wurde.

Hohenfels-Liggersdorf

Dieseldiebstahl

Auf einem Betriebsgelände in der Straße Bruck haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Donnerstag den verschlossenen Tankdeckel eines abgestellten LKW aufgebrochen und aus dem Tank mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Aus dem Tank eines weiteren Fahrzeugs wurde ebenfalls Kraftstoff abgeschlaucht und anschließend ein verschlossener Kleincontainer aufgebrochen und daraus ein Batterieladegerät gestohlen. Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt, während der Sachschaden rund 100 Euro betragen dürfte. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden. Geisingen/A81

Baucontainer aufgebrochen

Vier Bau- und Bürocontainer haben vermutlich mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an der Baustelle der Immensitzbrücke aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

