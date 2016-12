POL-KN: Brand einer Scheune

Neukirch / Bodenseekreis (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen in Neukirch eine Scheune in Brand. Anwohner in der Kirchstraße in Neukirch alarmierten gegen 03.20 Uhr Polizei und Feuerwehr, als diese ein Feuer in der Scheune bemerkten. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand das Gebäude in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde ein Nachbargebäude leicht beschädigt. Die Scheune selber brannte komplett aus. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Leibfarth

