POL-KN: Weitere Meldungen au dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten

Streit eskaliert

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 03.00 Uhr, mit seiner Freundin in Streit geraten war und diese im Verlauf der Auseinandersetzung getreten hatte. Das Opfer hatte zunächst mit einer Bekannten samt Freunden deren Geburtstag gefeiert und anschließend in seiner Wohnung weiter dem Alkohol zugesprochen. In der Nacht gerieten die 35-Jährige und ihr Freund derart aneinander, dass dieser die Frau zu Boden stieß und mit den Füßen nach ihr trat. Nachdem diese am Morgen ärztliche Hilfe benötigte, wurde der Sachverhalt bei der Polizei bekannt.

Wangen i.A.

Auto gestreift und geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am heutigen Mittwochmittag, zwischen 11.25 und 12.25 Uhr, auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Paradiesstraße begangen hat. Der Unbekannte hatte einen dort abgestellten Skoda Fabia an der zur Straße zeigenden rechten Fahrzeugseite gestreift und dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840, in Verbindung zu setzen.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell