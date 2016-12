POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Brandalarm

Sigmaringen

Nach einem Brandmelderalarm am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Flüchtlingsunterkunft an der Binger Straße, mussten aber ihren Einsatz abbrechen, weil sie sich über 200 aggressiven Personen gegenübersahen, die seit der Alarmauslösung von Securitykräften aus ihren Zimmern gebeten worden waren. Mit Unterstützung durch Hundeführer und Polizeihunde konnte die Lage beruhigt werden, bei der sich ca. 200 Gambier lautstark über das Verhalten von zehn Marokkanern beschwert hatten, die jeden Tag betrunken wären und ständig provozieren und Streit suchen würden. Zwei Haupträdelsführer (20 und 26) auf Seite der Marokkaner wurden für wenige Stunden in richterlich angeordneten Gewahrsam genommen. Erst hiernach konnten die eingesetzten Feuerwehrkräfte ihren Einsatz abarbeiten und feststellen, dass der Alarm unberechtigt durch einen 19-jährigen Marokkaner ausgelöst worden war. Im weiteren Verlauf musste auch ein weiterhin stark provozierender 33-jähriger Marokkaner in Gewahrsam genommen werden. Der in Gewahrsam genommene 26-Jährige musste schon gegen 21.15 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand im Bereich des Bahnhofs von den Gleisen geholt werden, auf denen er sich mit einem ebenfalls stark alkoholisierten 36-jährigen Landsmann aufgehalten hatte.

Am Mittwochmorgen gegen 00.30 Uhr randalierte der wieder entlassene stark alkoholisierte 26-Jährige, ging durch einige Zimmer und pöbelte andere Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an. Polizeibeamte nahmen den äußerst unkooperativen und wild um sich schreienden Mann fest. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten wurde er in einer Fachabteilung des Kreiskrankenhauses aufgenommen. Bei einem weiteren Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft, am Mittwochmorgen gegen 03.30 Uhr, wurde eine weiter randalierende Person gemeldet, die schon andere Personen verletzt und Sachbeschädigungen begangen hätte. Beim Einschlagen einer Fensterscheibe hatte sich der mit knapp zwei Promille alkoholisierte 22-jährige marokkanische Beschuldigte an einer Hand verletzt. Es folgte eine Behandlung im Krankenhaus.

Brand einer Lagerhalle

Zu unserer Meldung vom Montag wird nachgetragen:

Kriminaltechniker und ein Brandsachverständiger begutachteten am Mittwochvormittag das Brandobjekt und kamen zu dem Ergebnis, dass der Brand nicht vom darin befindlichen Ofen einer Hackschnitzelheizanlage oder dort gelagerter Hackschnitzel, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt an einem in der Halle abgestellten Fahrzeug ausgelöst wurde.

Herbertingen-Mieterkingen

Sachschaden von mindestens 800.000,-- Euro entstand in der vergangenen Nacht beim Brand einer Lagerhalle im Lagerhausweg. Ein Anwohner wurde kurz vor 04.45 Uhr durch Brandgeruch geweckt. Die sofort verständigte Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass die in der Lagerhalle abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeuge zerstört wurden. Außerdem verbrannten ungefähr 300 qm Hackschnitzel. Derzeit wird von einem Elektriker geprüft, ob die in der Halle untergebrachte zentrale Wärmeverteilung einer extern gelegenen Biogasanlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Die zentrale Wärmeverteilung bedient insgesamt etwa 64 Haushalte in Mieterkingen, die durch den Brand aktuell ohne Wärmeversorgung sind. Darüber hinaus werden momentan durch die Feuerwehr noch einzelne Glutnester bekämpft. Über die Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr hatte insgesamt 104 Einsatzkräfte aus Herbertingen, Bad Saulgau und Mengen vor Ort. Außerdem waren mehrere Helfer vom Roten Kreuz im Einsatz.

Sachbeschädigung

Ostrach

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag warfen Unbekannte vom nebenanliegenden Spielplatz Steine gegen eine Scheibe und die Eingangstüre des Kindergartens. Das Sicherheitsglas blieb in der Füllung, splitterte jedoch. Der verursachte Sachschaden beträgt nahezu 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 4820, Kontakt aufzunehmen.

Unfallflucht

Hohentengen

Nach einem umgefahrenen Verkehrsschild am Ortseingang aus Richtung Ölkofen (Sachschaden ca. 150 Euro) konnte ermittelt werden, dass ein noch nicht ganz 18-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr aus seinem Bett aufstand, sich ins Schlafzimmer seiner Eltern schlich, dort den Fahrzeugschlüssel für den Pkw seines Vaters an sich nahm und zu einer Spritztour aufbrach. Nach der Kollision mit dem Verkehrsschild, bei dem am Pkw ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand, legte sich der Jugendliche wieder ins Bett. Neben einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurden auch Ermittlungsverfahren wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

