POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Schlier

Einbruch in Verkaufsraum

Über eine zuvor eingeschlagene Glastür ist ein unbekannter Täter im Zeitraum von Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06.00 Uhr, in den Verkaufsraum eines Geschäfts in der Straße "Dorfplatz" eingedrungen und hat dort aus einer Kasse rund 150 Euro Wechselgeld entwendet. Personen, die über das Weihnachtswochenende Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Autofahrer übersieht Fußgänger

Zwei Verletzte und Sachschaden von nahezu 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am späten Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr in der Gartenstraße. Der 55-jährige Lenker eines Pkw war auf dem linken von zwei Geradeausfahrspuren von Ravensburg kommend in Richtung Weingarten gefahren und hatte offensichtlich zwei Fußgänger im Alter von 20 und 23 Jahren, welche die Gartenstraße verbotswidrig von rechts nach links überquerten, übersehen. Der Autofahrer bremste zwar noch ab, erfasste aber dennoch mit seinem Pkw den 23-Jährigen, der durch die Kollision mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und beim Zurückfallen gegen seinen Begleiter geschleudert wurde, der dadurch auch zu Fall kam. Während der 23-Jährige trotz des heftigen Aufpralles nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste der 20-Jährige, der kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung stationär behandelt werden.

Ravensburg

Randalierer

Keine Folge leistete ein 54-Jähriger der Aufforderung des Personals ein Cafe am Marienplatz zu verlassen, nachdem er dort herumgeschrien und die anderen Gäste belästigt hatte. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt sich der Mann zwar ebenfalls lautstark und uneinsichtig, verließ aber nach entsprechender Aufforderung das Cafe. Der Betreiber erteilte dem 54-Jährigen für die Zukunft ein Hausverbot.

Ravensburg

Falscher Polizeibeamter

Mehrere, meist ältere Personen haben über das vergangene Weihnachtswochenende in Ravensburg teilweise mehrfach Telefonanrufe eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als "Kommissar Wagner" ausgab und mitteilte, dass die Angerufenen eventuell Opfer eines Einbruchs werden könnten. Um die Ermittlungen jedoch nicht zu gefährden und weil eine Angestellte eines Geldinstituts ebenfalls verdächtigt werde, wurden die potentiellen Opfer aufgefordert, ihren Kontostand zu nennen. In einem Fall wurde ein 82-jähriger Mann angewiesen sein ganzes Geld in Gold umzutauschen und in einem Bankschließfach zu deponieren. Als Rückrufnummer gab der vermeintliche Polizist die Rufnummer 0751-110 an, unter der sich dann auch der vorherige Anrufer wieder mit "Kommissar Wagner" meldete. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen, durch die insbesondere ältere Menschen verunsichert werden sollen, um letztlich Informationen zu Vermögensverhältnissen zu erhalten oder gar zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an angebliche Polizeibeamte bewegt zu werden. Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Polizei Bürger niemals mit der Notrufnummer 110 anruft. Sollte sich der Anrufer als Polizist ausgeben, sollten sich die Betroffenen den Namen geben lassen und diesen der örtlichen Polizeiwache über die offizielle Amtsnummer mitteilen. Die Angerufenen sollten sich vergewissern, ob es diesen Polizeibeamten gibt und wie dieser erreichbar ist. Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten sollten niemals preisgegeben werden.

Ravensburg

Autofahrer erfasst Fußgänger

Mit Gesichtsverletzungen musste ein 73-jähriger Fußgänger am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Schmalegger Straße vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker war stadtauswärts gefahren und hatte nach der Kreuzung mit der Karmeliterstraße den Fußgänger übersehen, der sich auf dem Zebrastreifen befand. Der 73-Jährige wurde von dem Auto erfasst, wodurch er zu Fall kam und auf die Straße stürzte.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Pkw-Lenker

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Dienstagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße entstanden. Die 78-jährige Lenkerin eines Pkw hatte vom Netto-Parkplatz kommend nach rechts in die Schützenstraße einbiegen wollen und hierbei einen bevorrechtigen, von links kommenden 57-jährigen Autofahrer übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Ravensburg

Unfallbeteiligter flüchtet

Zu Fuß ist ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße geflüchtet, bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Der Mann war auf dem linken der beiden Geradeausfahrstreifen aus Richtung Stadtmitte kommend Richtung Kaufland-Kreuzung gefahren und nach Zeugenaussagen bei grüner Ampel in die Einmündung Jahnstraße/B 33 eingefahren. Hierbei prallte er mit dem Pkw eines 22-jährigen Autofahrers zusammen, der offensichtlich bei Rot von der Weißenauer Straße kommend nach links abgebogen war. Nach dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, stieg der unbekannte Pkw-Lenker sofort über die Beifahrertür aus und rannte zu Fuß in Richtung Park &Ride-Parkplatz Weißenau davon. Die Ermittlungen der Polizei nach dem verantwortlichen Fahrer des sichergestellten Autos dauern an.

Leutkirch

Sattelzugfahrer flüchtet nach Unfall

Beim Wenden im Hofraum eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens ist der 47-jährige Lenker eines Sattelzuges, der sich auf dem Weg zu einer Spedition verfahren hatte, am Dienstagmorgen gegen einen Zaunpfosten und einen Obstbaum gefahren. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Lkw-Lenker einfach weiter. Beamte des Polizeireviers konnten den Verursacher, der einen Spritzlappen seines Fahrzeuges verloren hatte, noch am gleichen Vormittag auf einem Firmengelände auffinden. Der Fahrer räumte auf entsprechenden Vorhalt ein, die Verkehrsunfallflucht begangen zu haben.

Bad Wurzach

Fahrzeug entwendet

Ein in Tarnfarben (oliv/grün/braun gemustert) lackierter Daimler-Benz im Wert von rund 15.000 Euro, der ohne Kennzeichen auf dem Gelände eines Autohauses im Ziegelwiesenweg abgestellt war, ist in der Nacht zum Dienstag, gegen 23.40 Uhr, von einem unbekannten Täter entwendet worden. Der Unbekannte hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen zu Fuß von der B 465 kommend dem Firmengelände genähert. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wurzach, Tel. 07564-2013, zu melden.

Bad Waldsee

Drei beteiligte Fahrzeuge bei Auffahrunfall

Sachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 16.00 Uhr, auf der B 30 kurz vor Gaisbeuren. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker war vermutlich infolge Unachtsamkeit und geblendet von der tiefstehenden Sonne auf den Pkw einer vorausfahrenden Autofahrerin geprallt und hatte deren Fahrzeug noch auf ein davor befindliches Auto geschoben.

Baindt

Autospiegel demoliert

Sachschaden von rund 200 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag, zwischen 23.00 und 08.00 Uhr, an einem im Carport eines Anwesens in der Annabergstraße abgestellten VW Golf den linken Außenspiegel mutwillig demolierte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bergatreute

Kaminbrand

Als klassischer Kaminbrand entpuppte sich ein Feuer, das am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, der Feuerwehr gemeldet worden war. Das aus dem Kamin des Mehrfamilienhauses funkensprühende Feuer, das vermutlich aufgrund von Glanzruß entstanden war, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und 47 Mann ausgerückt war, überwacht. Nachdem der Kaminbrand von selbst erloschen war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Weingarten

Autofahrer nötigt und beleidigt Fußgänger

Wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Reutebühlstraße aufgefallen ist. Ein 62-jähriger Fußgänger war mit seiner Begleiterin in Richtung Wald gegangen, als sich nach Angaben der Spaziergänger ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten genähert hatte. Als der 62-Jährige deshalb die Hand hob, um dem Autofahrer zu bedeuten, langsamer zu fahren, hielt dieser an und beleidigte den Fußgänger. Anschließend fuhr er dem Paar, das weitergegangen war, hinterher und fuhr mit einem Schlenker auf die beiden Spaziergänger zu, damit diese zur Seite springen mussten. Der verantwortliche Fahrer konnte zwischenzeitlich von der Polizei mit Hilfe der Geschädigten ermittelt werden.

Fronreute

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Fahrer eines VW Golf, der am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, auf der B 32, kurz nach der Ortschaft Staig, in Richtung Altshausen fahrend, trotz Gegenverkehrs und des dort geltenden Überholverbots einen Rettungswagen überholte. Dessen Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver auf den unbefestigten Fahrbahnrand das Wiedereinscheren des Golf-Fahrers vor einem entgegenkommenden Pkw-Lenker, der ebenfalls stark abbremsen musste, ermöglichen. Personen, die den Vorgang beobachtet haben, insbesondere der dem unbekannten Fahrer des VW Golf entgegenkommende Pkw-Lenker, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581-4820, zu melden.

Isny

Nach Streifvorgang weitergefahren

Einen am Fahrbahnrand in Höhe des Gebäudes Obertorstraße 9 abgestellten Pkw hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag, zwischen 13.15 und 15.45 Uhr, gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840, entgegen.

Achberg

Wildunfall

Sachschaden von rund 2.000 Euro ist am späten Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, bei einem Wildunfall auf der L 2374 bei Achberg entstanden. Ein 27-jähriger Pkw-lenker hatte die Landesstraße befahren, als in Höhe Doberatsweiler ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von dem Auto erfasst wurde. Das durch den Aufprall getötete Tier wurde vom zuständigen Jäger abgeholt.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell