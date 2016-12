POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Exhibitionist

Als Exhibitionist ist ein unbekannter Mann am Dienstagvormittag, gegen 09.00 Uhr, gegenüber einer Frau in der Seestraße aufgetreten. Die 54-jährige Joggerin war vom Hörnle kommend in Richtung Rheinbrücke gelaufen, als sich ihr zwischen der Glärnischstraße und dem Hotel Riva ein etwa 45-jähriger Mann entblößt zeigte. Von dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Ca. 175 cm groß, sehr kurze, weiße Haare, trug eine schwarze Hose und eine schwarze, hüftlange Jacke mit hellen, abgesetzten Nähten im Brustbereich. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Allensbach

Gegen Zaun gefahren

Vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "Im Tal" gegen den Betonpfosten und den Zaun eines Anwesens geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533-97149.

Radolfzell

Polizei untersagt Betrieb

Keine Erlaubnis zum Ausschank vorweisen konnte der Wirt eines Lokals, das in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 00.40 Uhr, von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Da der Betreiber, der mehrere Personen bewirtete, lediglich einen Antrag zur Bewirtung vorlegen konnte, untersagten die Beamten den weiteren Ausschank und veranlassten, dass die Gäste das Lokal verließen. Der verantwortliche Wirt wurde angezeigt.

Singen

Kokain konsumiert

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 21-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Montag, gegen 02.30 Uhr, vom Sicherheitspersonal einer Diskothek in der Toilette beim Koksen ertappt wurde. Der Tatverdächtige räumte gegenüber der Polizei ein, das Rauschgift in der Schweiz gekauft und illegal ins Bundesgebiet eingeführt zu haben.

Singen

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Als Polizeibeamter hat sich ein unbekannter Anrufer am Dienstagvormittag gegenüber einem 86-jährigen Mann ausgegeben und mitgeteilt, dass von der Polizei zwei Betrüger verhaftet worden seien, die eine Kreditkarte kopiert hätten. Nachdem der Anrufer in diesem Zusammenhang die Wohnadresse des Mannes abgefragt hatte und danach die Kontonummer des 86-Jährigen wissen wollte, beendete dieser richtigerweise das Gespräch.

Singen

Zu stark abgebremst

Sachschaden von nahezu 7.000 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Rielasinger Straße entstanden. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war stadteinwärts gefahren und hatte vor der Einmündung zur Langestraße einen vorausfahrenden Pkw-Lenker überholt. Als er beim Wiedereinscheren ein weiteres vor ihm fahrendes Auto bemerkte, bremste er sein Vorderrad zu stark ab, weshalb er mit seiner Maschine stürzte und noch einige Meter über die Straße rutschte, ehe er auf das Heck des vor ihm fahrenden Pkw prallte. Der junge Mann zog sich hierbei keine Verletzungen zu.

Engen

Auffahrunfall

Beim Abfahren von der A 81 an der Anschlussstelle Engen hat eine 23-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 39-jähriger Pkw-Lenker an der Einmündung zur B 31 verkehrsbedingt anhalten musste. Die junge Frau prallte deshalb mit ihrem Renault Twingo auf das Heck des Renault Megane ihres Vordermannes. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf nahezu 5.000 Euro.

Rielasingen-Worblingen

Keine Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 18-Jähriger, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 01.20 Uhr, von Beamten des Polizeireviers Singen in der Steißlinger Straße mit seinem Kleinkraftrad angehalten und überprüft wurde. Da der junge Mann lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen konnte, hat er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Stockach

Ausgelöster Rauchmelder

Angebranntes Essen auf dem Herd hat am Dienstagabend, gegen 16.20 Uhr, zum Auslösen eines Rauchmelders in einem Wohngebäude in der Straße "Am Bildstock" geführt. Als die von einem Hausbewohner alarmierte Feuerwehr eintraf, öffnete der Bewohner der betreffenden Wohnung nicht die Tür, weshalb sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschaffen musste. In dieser stellte sie das verbrannte Essen auf dem Herd fest, was aber den anwesenden Bewohner offensichtlich nicht gestört hatte.

Stockach

Betrunkener Autofahrer

Widerstand gegen Polizeibeamte und eine Trunkenheitsfahrt werden einem 43-jährigen Pkw-Lenker zur Last gelegt, der nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von Beamten des Polizeireviers im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nach einem Alkoholtest, der über 2,3 Promille ergab, eröffneten ihm die Polizisten die anstehende Blutprobe. Darauf reagierte der alkoholisierte Autofahrer äußerst renitent und schlug nach den Beamten, wobei eine Beamtin leichte Verletzungen erlitt. Schließlich konnte der 43-Jährige ins Krankenhaus und nach der richterlich angeordneten Blutentnahme nach Hause gebracht werden. Der Führerschein des Mannes und die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 entstanden. Die 33-jährige Lenkerin eines Pkw hatte die Abfahrt an der Anschlussstelle Stockach-Ost von Singen kommend befahren und an der Kreuzung zur B 31a nach links in Richtung Stockach abbiegen wollen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von Ludwigshafen kommenden 43-jährigen Autofahrers und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen.

