POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Vorfahrtunfall

Gottmadingen

Ca. 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr, als eine 25 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai von der Gewerbestraße nach links auf die Hilzinger Straße einfuhr und einen dort vorfahrtsberechtigt mit seinem BMW ortseinwärts fahrenden 71-Jährigen übersah. Der 71-Jährige versuchte noch mit einer Vollbremsung die drohende Kollision anzuwenden.

Sachbeschädigung

Volkertshausen

Etwa 2.500 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter, die am Montagabend gegen 23.00 Uhr mit Paint-Ball-Geräten Farbkleckse gegen eine Wand eines Gebäudes an der Langensteiner Straße schossen. Mögliche Hinweise auf die Täter werden an den Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, erbeten.

Unfall beim Ausparken

Allensbach

Beim Ausparken von einem Stellplatz an der Kapplerbergstraße übersah ein 63-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr eine Straßenlampe und fuhr mit seinem Toyota dagegen. Am Pkw entstand ca. 1.500, am Beleuchtungskörper ca. 500 Euro Sachschaden.

Unfall beim Ausparken

Singen

Jeweils ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Fahrzeugen eines Unfalls am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr. Ein 55-Jähriger fuhr rückwärts aus einer Parkbucht auf die Uhlandstraße und übersah hierbei, dass eine 76-Jährige mit ihrem Daihatsu bevorrechtigt heranfuhr und stieß mit dieser zusammen.

Bezikofer

07531 / 995-1013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell