POL-KN: Gefährliche Körperverletzung

Isny / Lkrs. Ravensburg (ots) - Nach Schlägen mit einem Teleskopschlagstock musste ein 27-jähriger Mann in der Nacht zum Montag, kurz nach 03.30 Uhr, stationär im Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es vor einer Gaststätte in der Lindauer Straße zu einem Streit gekommen, als ein unbekannter Mann eine junge Frau umarmte, die mit ihren Begleitern im Freien auf ein Taxi wartete. Bei der anschließenden Auseinandersetzung zog der Unbekannte plötzlich einen Schlagstock heraus und schlug damit auf den 27-Jährigen und seinen 30-jährigen Begleiter ein, wobei der 27-Jährige eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung erlitt. Nachdem es dem 30-Jährigen gelungen war, den Angreifer kurzfristig in den Schwitzkasten zu nehmen, konnte ein bislang unbekannter Zeuge dem Täter die Hiebwaffe entreißen. Diese nahm der unbekannte Mann jedoch wieder an sich, als er sich aus der Umklammerung befreien konnte und dabei dem 30-Jährigen die Schulter auskugelte. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 20 Jahre alt, 173 bis 180 cm groß und schlank ist, er hat dunkelblonde Haare, trug eine hellbraune Lederjacke und Jeans. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Zeuge, der dem unbekannten Mann kurzzeitig den Schlagstock entreißen konnte, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562-976550, zu melden.

