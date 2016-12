POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Isny

Suche nach vermisster Person

Einen glücklichen Ausgang nahm am Montagabend die Suche nach einem vermissten 79-jährigen Mann, der gegen 20.00 Uhr, von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Trotz einer sofortigen Suche, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Vermisste zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 00.30 Uhr meldete sich schließlich ein Firmenmitarbeiter, der auf einem eingezäunten Betriebsgelände den 79-Jährigen auf dem Boden liegend auffand. Zur Versorgung des bereits stark unterkühlten Mannes musste der Maschendrahtzaun des Firmengeländes aufgeschnitten werden. Wie der Vermisste auf das Betriebsgelände gelangt ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Isny

Sachbeschädigung

Sachschaden von rund 500 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Samstag, gegen 02.45 Uhr, in der Rainstraße begangen. Der Unbekannte trat zur fraglichen Zeit mit dem Fuß gegen eine der Glasflügeltüren einer Gaststätte und demolierte dabei die Scheibe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu melden.

Wangen i.A.

Eingangstür beschädigt

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am späten Montagabend, gegen 22.50 Uhr, ist in der Straße "Südring" die Glasscheibe einer Eingangstür zu Bruch gegangen. Nach bisherigen Ermittlungen waren vor dem Gebäude drei Jugendliche und Heranwachsende auf zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gestoßen und nach anfänglichen Provokationen in einen handfesten Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung hatten sich die beiden jungen Männer in ein Gebäude begeben und die Eingangstür verschließen wollen. Zwei ihrer Kontrahenten wollten dies verhindern, wobei die Glasscheiben der Tür zu Bruch gingen.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden bei Unfall mit Notarztfahrzeug

Auf der Einsatzfahrt zu einem internistischen Notfall ist am vergangen Samstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, der Lenker eines Notarztfahrzeuges, beim Abbiegen von der Wolfegger Straße in die Busspur beim Schulzentrum vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen einen Laternenmast geprallt. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

