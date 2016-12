POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Auto aufgebrochen

Mit einem größeren Stein hat ein unbekannter Täter am vergangenen Samstagmorgen, zwischen 07.00 und 07.30 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe eines beim Gebäude Karl-Erb-Ring 110 abgestellten BMW 316 zertrümmert und ein auf dem Sitz liegendes Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Anwohnerparkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Geschäft

Die Glasschiebetür eines Geschäfts in der "Obere Breite Straße" in der Ravensburger Innenstadt hat ein unbekannter Täter am Montag, zwischen 13.00 und 19.30 Uhr, aufgebrochen und aus dem Laden eine Wechselgeldkasse mit rund 400 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Autofahrerin weicht Wildschwein aus

Mit einem nicht mehr farbereiten Auto endete der Versuch einer 19-jährigen Pkw-Lenkerin, am späten Montagabend, gegen 22.00 Uhr, einem Wildschwein auszuweichen, das vor der Autofahrerin auf die Adelsreuter Straße gesprungen war. Die junge Frau geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte dabei gegen ein Hinweisschild. Durch die Kollision wurde der Pkw im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Während die 19-Jährige unverletzt blieb, beläuft sich der am Fahrzeug entstandene Sachschaden auf rund 2.000 Euro, der am Verkehrszeichen schlägt mit etwa 300 Euro zu Buche.

Ravensburg

Alkoholisiert Unfall verursacht

Erheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 30-jähriger Mann, der in der Nacht zum Dienstag, kurz nach 02.30 Uhr, die Alfons-Mauer-Straße in Richtung Meersburger Straße befuhr und im Einmündungsbereich nach links von der Straße abkam, die Meersburger Straße überquerte und erst im Straßengraben zum Stehen kam. Beim Eintreffen der Polizei stießen die Beamten auf einen Zeugen, der sich alsbald in Widersprüche verwickelte. Als die Polizisten ihn nach Hause brachten, gab sich dort ein 30-Jähriger als verantwortlicher Fahrer zu erkennen. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker auf richterliche Anordnung die Entnahme zweier Blutproben, da der Tatverdächtige angab, nach dem Unfall noch Alkohol getrunken zu haben.

Leutkirch

Alkoholisierter Autofahrer

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am vergangenen Samstagabend, gegen 17.00 Uhr, in der Kornhausstraße ereignete. Ein 60-jähriger Autofahrer prallte beim rückwärts Ausparken gegen ein geparktes Auto und richtete dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem Pkw-Lenker feststellte, veranlasste sie nach einem positiven Alkoholtest die Entnahme einer Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt des Mannes.

Leutkirch

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von den der Unfallstelle hat sich ein 70-jähriger Autofahrer zu verantworten, der am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Luttolsberger Straße gegen einen dort abgestellten Pkw prallte und anschließend davonfuhr, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Mit Hilfe eines Zeugen, der das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges der geschädigten Fahrzeugbesitzerin mitteilte, konnte die Polizei den verantwortlichen Fahrer rasch ermitteln.

Bad Wurzach

Versuchter Einbruch

Von einem aufmerksamen Nachbarn konnten am vergangenen Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, zwei unbekannte Männer dabei beobachtet werden, wie diese sich an einem Rollladen auf der Rückseite eines Nachbarwohnhauses im Amselweg zu schaffen machten. Als der Zeuge laut schrie, brachen die Unbekannten ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Lindenweg. Von den beiden Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

1. Etwa 190 cm groß, kräftige Figur, dunkel gekleidet, trug eine Sturmhaube oder ähnliche Maskierung 2. Ca. 175 cm groß, ebenfalls dunkel bekleidet, war vermutlich auch mit einer Sturmhaube o.ä. maskiert und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Er führte einen Rucksack mit sich.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich des Amselweges beobachtet haben oder denen die beiden Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564-2013, zu melden.

Baindt

Alkoholisierter Autofahrer fährt in Baustelle

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist in der Nacht zum heutigen Dienstag, gegen 02.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Baindt entstanden. Der 19-jährige Lenker eines Pkw war vom Dorfplatz kommend in die Küferstraße gefahren und in einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung Ziegeleistraße vermutlich infolge Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach zunächst eine Grundstückshecke und kam, eingeklemmt zwischen einem Baukran und einer Metallwanne, auf dem Grundstück zum Stehen. Während sich der junge Autofahrer bei dem Aufprall eine Platzwunde zuzog, entstand an seinem Pkw Totalschaden. Da die Polizei bei dem 19-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, veranlasste sie bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein.

Baindt

Altreifen illegal entsorgt

Insgesamt 17 Altreifen unterschiedlicher Hersteller hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen beim Egelsee illegal entsorgt. Der Umweltfrevler hatte die Reifen von einem Parkplatz am Ende der Ausbaustrecke der B 30 aus die abschüssige Böschung zum Egelsee hinuntergeworfen bzw. hinunterrollen lassen. Personen, die in den zurückliegenden 14 Tagen Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Altreifen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, zu melden.

Altshausen

Vorfahrt missachtet

Mit drei leicht Verletzten und zwei total beschädigten Autos endete ein Verkehrsunfall am Montagabend, kurz nach 20.00 Uhr, in der Ravensburger Straße. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin war von der B 32 kommend geradeaus gefahren und hatte an der abknickenden Vorfahrtsstraße zu spät bemerkt, dass ein 22-jähriger Autofahrer geblinkt hatte, um dem Verlauf der Vorfahrtsstraße in Richtung Blönried zu folgen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten der Autofahrer sowie zwei seiner drei Mitinsassen leichte Verletzungen, die jedoch nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. An den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2.000 und 2.500 Euro.

Berg

Durch Ausweichmanöver Frontalzusammenstoß verhindert

Zum Glück keinen Personenschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der B 32 ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignet hat. Der 77-jährige Lenker eines Pkw hatte die Bundesstraße in Richtung Staig befahren und beim Linksabbiegen an der Einmündung Weiler die Entfernung eines entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrers falsch eingeschätzt. Durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links konnte dieser einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch kam es zu einer seitlichen Kollision. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bergatreute

Betrunkener Autofahrer

Kaum auf den Beinen halten konnte sich ein 49-jähriger Autofahrer, der einer Polizeibeamtin am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen ist. Der Polizistin gelang es wenig später, den Pkw-Lenker anzuhalten. Ein Alkoholtest, der von einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung durchgeführt wurde, ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Die Polizei veranlasste bei dem betrunkenen Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Aulendorf

Auto angefahren

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Freitagabend, 17.30 Uhr, bis Samstagabend, 16.30 Uhr, in der Hauptstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte einen in Höhe des Gebäudes Nr. 94 abgestellten Pkw am rechten, hinteren Kotflügel und fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666.

