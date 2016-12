POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Einbruch

Krauchenwies

Unbekannte Täter waren am 30. November in zwei Anwesen an der Fürst-Friedrich-Straße eingedrungen und hatten diese durchsucht. Am Montagabend musste einer der beiden Geschädigten feststellen, dass unbekannte Täter zwischen 17.00 und 19.00 Uhr erneut über den höher gelegenen Balkon an ein Fenster gelangten und dieses aufhebelten. In der Wohnung wurde nach Schmuck gesucht und dieser wohl bewertet. Als minderwertig bewerteter Schmuck wurde zurückgelassen. Bislang ist nur bekannt, dass nicht näher definierbarer Schmuck entwendet wurde. Der verursachte Sachschaden am Einstiegsfenster beträgt ca. 500 Euro.

Randalierer

Sigmaringen

In einer Fachklinik wurde ein 31-Jähriger aufgenommen, nachdem er am Montagabend gegen 20.00 Uhr in der elterlichen Wohnung randalierte, den Weihnachtsbaum auf den Boden warf und mit Einrichtungsgegenständen um sich warf. Als der Vater seinen offensichtlich alkoholisierten Sohn nach Hause geholt und diesem den Wunsch nach weiterem Alkoholkonsum verweigert hatte, geriet der wohl unter Alkohol und Drogen stehende 31-Jährige außer sich. Nachdem er mit Beamten zweier Streifen sein Spielchen gemacht hatte, drangen diese in sein Zimmer ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Betroffene in eine Fachklinik eingewiesen.

Körperverletzung

Meßkirch

Mitglieder zweier jeweils ca. fünfköpfiger Personengruppen stritten sich am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte wegen zwei lokalen Fußballvereinen. Nachdem die Gruppe um einen 25-Jährigen nach einer Stunde Streitgespräch gegen 03.45 Uhr aufstand, beleidigte dieser einen 24-Jährigen aus der anderen Gruppe. Als der 24-Jährige sich von seinem Stuhl erhob und vor den 25-Jährigen stand, schlug ihm dieser unvermittelt mit der Faust auf die Nase. Gerufene Polizeibeamte konnten beim Geschädigten ein Hämatom an einem Auge feststellen. Bei einer angeblich folgenden Rangelei soll niemand verletzt worden sein. Die Gruppe um den Beschuldigten hatte sich bereits entfernt, die Gruppenmitglieder um den Geschädigten waren zwischen 1,5 und zwei Promille alkoholisiert. Nach Ernüchterung sollen Beamte des Polizeipostens Meßkirch nähere Umstände der Auseinandersetzung ermitteln.

Bedrohung

Meßkirch

Nach einer Gefährderansprache wurde gegenüber einem stark alkoholisierten 33-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen und Gewahrsam angedroht, nachdem der Mann am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr an der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Nochehefrau randaliert und den Briefkasten beschädigt hatte. In einer osteuropäischen Sprache verfasste Drohungen über ein soziales Netzwerk auf das Handy der Geschädigten müssen im Rahmen der Ermittlungen übersetzt werden. Durch das Beschädigen des Briefkastens erlitt der Beschuldigte eine blutende Wunde an einer Hand. Eine Behandlung wurde nicht gewünscht und war offensichtlich auch nicht zwingend erforderlich.

Verkehrsunfall

Meßkirch

Mit dem Schrecken davon kamen vier Insassen eines Ford bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr beim Gewerbegebiet Heudorf. Eine 18-Jährige fuhr auf der Bundesstraße 313, von Sauldorf-Krumbach kommend, über die Einmündung in die Bundesstraße 311 hinweg und kam im anschließenden Graben zum Stehen. Am Pkw entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Fahrzeugbrand

Pfullendorf

Eine auf der Konrad-Heilig-Straße fahrende Pkw-Fahrerin bemerkte am Montagabend kurz vor 24.00 Uhr, dass ein bei einem Anwesen stehender Mercedes teilweise brannte, und verständigte die Rettungsleitstelle. Der Fahrzeugbesitzer und alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Fahrzeugbrand. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

