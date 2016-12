POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Sexualstraftat

Opfer einer Sexualstraftat ist eine 30-jährige Frau in der Nacht zum heutigen Dienstag, gegen 01.00 Uhr in der Konstanzer Altstadt geworden. Die Frau war zu Fuß vom Stadtteil Paradies kommend auf der "Untere Laube" in Richtung Sankt-Stephans-Platz gegangen, wo sie in Höhe der Zufahrt von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der sie zuvor mit seinem Fahrrad überholt und dieses im Bereich der Zufahrt abgestellt hatte. Nachdem der Unbekannte zunächst mehrfach anzügliche Bemerkungen gemacht hatte, das Opfer jedoch nichts von ihm wissen wollte, wurde der Mann zudringlich. Er packte die 30-Jährige an den Armen, umarmte sie, griff ihr an die Brust und fasste sie im Genitalbereich an. Als die Frau daraufhin laut um Hilfe schrie, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hat kurze dunkle Haare, sprach deutsch und trug ein rotes T-Shirt oder Hemd. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall im Einmündungsbereich der "Unteren Laube" / Sankt-Stephans-Platz beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unbekannter schlägt 23-Jährigen nieder

Kurzzeitig das Bewusstsein verloren hat ein 23-jähriger Mann, der in der Nacht zum Montag, gegen 03.00 Uhr, von einem unbekannten Täter in einem Schnellrestaurant in der Reichenaustraße grundlos angegriffen und zu Boden geschlagen wurde. Der junge Mann musste deshalb stationär im Krankenhaus behandelt werden. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er sich in Begleitung von zwei Männern befand. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Rucksack und Mobiltelefon entwendet

Aus einem unverschlossen, auf dem Parkplatz eines Hotels in der Steinstraße abgestellten Pkw hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag, zwischen 14.40 und 15.00 Uhr, einen Rucksack samt Sportbekleidung sowie ein Mobiltelefon der Marke Wiko im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Steinstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Busfahrer streift Heckklappe

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf dem Döbele-Parkplatz entstanden. Der 46-jährige Lenker eines Busses hatte gegen Mitternacht die geöffnete Heckklappe eines VW-Busses übersehen und war seitlich dagegen gefahren, wodurch zwei Seitenscheiben des Busses zu Bruch gingen und die Heckklappe des VW-Busses komplett verbogen wurde. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles nicht im Bus.

Konstanz

Mit Glas zugeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen, der am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, mit einem 18-Jährigen in einer Diskothek in der Reichenaustraße in Streit geraten war und im Verlauf der Auseinandersetzung seinem Kontrahenten ein Glas gegen den Kopf schlug. Der junge Mann erlitt hierbei eine Platzwunde, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war es zwischen den beiden Männern bereits den ganzen Abend zu Provokationen gekommen, die letztlich in Handgreiflichkeiten des 27-Jährigen endeten.

Singen

Autofahrer überschlägt sich

Offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet, ist ein 85-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, beim Befahren der Remishofer Straße in stadteinwärtiger Richtung von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Betonpflanzkübel geprallt. Das Auto überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Während der 85-Jährige den Unfall unverletzt überstand, wurde sein Fahrzeug total beschädigt.

Engen

Wohnungseinbruch

Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, bis Montagabend, 16.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Im Hugenberg" in Ansellfingen eingedrungen und hat verschiedene Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter im Garten eines Anwesens in der Kolpingstraße sechs Thuja-Pflanzen herausgerissen. Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 21.00 und 10.00 Uhr, Verdächtiges in der Kolpingstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-93910, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Brennende Restmülltonne

Aus bislang unbekannter Ursache ist am späten Montagabend, gegen 22.20 Uhr, eine Restmülltonne vor einem Wohngebäude in der Meßkircher Straße in Brand geraten. Das Feuer, das von einer Hausbewohnerin nicht gelöscht werden konnte und bereits auf mehrere neben der Mülltonne liegende Abfallsäcke übergegriffen hatte, wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Zizenhausen und Hoppetenzell rasch gelöscht.

