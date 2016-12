POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Körperverletzung

Friedrichshafen

Ein noch unbekannter Mann schlug am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einer Bar an der Meistershofener Straße einen 35 Jahre alten Iraner mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser eine Schwellung davontrug. Der Tatverdächtige saß mit zwei flüchtigen Bekannten an einem Tisch, als der Geschädigte am Nebentisch eine E-Zigarette zu rauchen begann. Dies missfiel dem Täter, worauf er den Geschädigten auf Deutsch aufforderte, dies zu unterlassen. Da dieser jedoch kein Deutsch verstand und weiterrauchte, soll der Unbekannte den 35-Jährigen körperlich angegangen haben. Ohne sein Bier zu bezahlen und unter Beschimpfungen gegenüber seinen ursprünglichen Tischgenossen verließ der Täter das Lokal.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Friedrichshafen

Auf der Keplerstraße in östliche Richtung fahrend, wartete ein 60 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen vor der rot zeigenden Ampel vor der Einmündung der Riedleparkstraße. Auf dem linken von zwei Fahrsteifen wartete eine 55-Jährige mit ihrem Renault. Als die Ampel auf Grün umschaltete und beide losfuhren, bemerkte die Pkw-Fahrerin, dass der Lkw-Fahrer immer weiter nach links kam, und bremste ihren Pkw bis zum Stillstand ab, wurde jedoch noch vom Sattelanhänger gestreift. Am Sattelanhänger entstand hierdurch ca. 500 am Renault ca. 3.000 Euro Sachschaden.

