POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall

Oberteuringen

Noch an der Unfallstelle verstarb am Dienstagmorgen gegen 02.30 Uhr ein 19-Jähriger bei einem Unfall auf der Landesstraße 204 zwischen Deggenhausertal und Hefigkofen, der 18 Jahre alte Fahrer eines Ford erlitt mittelschwere Verletzungen, ferner entstand ca. 8.000 Euro Sachschaden. Auf dem Heimweg von einer Diskothek geriet der nüchterne 18-Jährige im Auslauf einer Linkskurve in Höhe des Weilers Ziegelmühle auf das rechte Bankett. Bei Versuch den Pkw wieder komplett auf die Fahrbahn zu lenken, kam dieser ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Beifahrer erlitt hierdurch so starke Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Neben Notarzt und Rettungsdienstkräften waren auch 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberteuringen und Friedrichshafen im Einsatz. Aufgrund von Angaben, dass sich noch eine dritte Person in dem verunfallten Pkw befunden habe, diese aber nicht aufgefunden werden konnte, wurde ein Sucheinsatz mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera gestartet. Der beschriebene junge Mann konnte schließlich aber unversehrt zu Hause angetroffen werden. Er hatte sich nicht im Unfallfahrzeug befunden. Am Pkw entstand ca. 7.000 am Baum ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell